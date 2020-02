Iglesias defiende los objetivos de la Agenda 2030 ante García Egea: "La pobreza es una opción política"

La pregunta tenía que ver con la Agenda 2030. Pero al portavoz del PP, Teodoro García Egea, le ha servido para hablar de José Luis Rodríguez Zapatero, ERC, los ERE y Venezuela.

El cóctel que ha atravesado la mayoría de las intervenciones de las derechas en la primera sesión de control de la legislatura al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

"Que usted esté sentado", ha arrancado García Egea, "ha costado 11 meses a los españoles; 10 escaños a ustedes, y el empleo de 14.00 jóvenes, 20.000 mujeres y 30.000 agricultores que tienen más motivo para estar en la calle que ustedes para estar sentados ahí".

"Es el Gobierno de todos contra España, en el que nunca tantos debieron tanto a tan pocos", ha sentenciado, para llegar a la pregunta: "¿Cómo van a coordinar los objetivos de la Agenda 2030?"

El vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha respondido con un "don Teodoro muchas gracias", para continuar: "Celebro que estén interesados con los objetivos 2030, la desigualdad social, el cambio climático y las políticas palanca para que España sea un ejemplo de desarrollo sostenible".

Pero la respuesta no le sirvió a García Egea, que en realidad quería hablar de otros asuntos: "Después de tantos años contra el sistema, se han pasado al comunismo de élite; antes se repartían los medios de producción, y ahora, los ministerios. Y ha logrado que Pedro Sánchez le de una vicepresidencia con máxima exposición y mínimas competencias".

A partir de ahí, el portavoz del PP ha repasado nombres de exdirigentes socialistas: "Para coordinarse para las políticas de cambio climático, pregunte a Jordi Sevilla cómo se las gasta la vicepresidenta Teresa Ribera. Mejor indique a la ministra de Asuntos Exteriores qué hacer con Venezuela; a Fernando Grande-Marlaska, lo que es suelo español; y a José Luis Ábalos, que diga una verdad que sólo usted sabe".

Egea ha continuado para pasar a Catalunya: "Lo va a tener difícil con la igualdad, porque igualdad no es españoles de primera y de segunda como pretenden en la mesa con ERC; sostenibilidad no es coger un Falcon para ir a un concierto, y empleo digno no es destruir 200.000 empleos en enero. En menos de un mes su Gobierno ya tiene apellido. Si el de Zapatero fue el de la crisis; el anterior de Sánchez, el de los ERE; este será recordado por ser el Gobierno de la mentira".

Iglesias agradeció "el tono" a "don Teodoro: la crispación se ha convertido habitual, y su tono irónico es saludable. Pero el tema es serio".

A continuación, el vicepresidente de Derechos Sociales leyó: "He visitado lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país. Un barrio pobre sin agua corriente, electricidad o saneamiento. El 26% de las personas estaban en riesgo de pobreza, más del 55% tenía algún grado de dificultad para llegar a fin de mes, y el hilo conductor era la falta de apoyo gubernamental para garantizar que las personas no experimenten los efectos de la pobreza".

"Lo que le he leído es el informe del relator de la ONU para la extrema pobreza sobre España", ha explicado Iglesias recordando otra frase del relator: "La pobreza es una opción política".

Y ha añadido Iglesias: "Lo que estoy leyendo es el resultado de la ineficaz política de su Gobierno. Si por algo este Gobierno ha apostado por una vicepresidencia de Agenda 2030 que convierta los objetivos de desarrollo sostenible en políticas es para que nuestra patria no se tenga que avergonzar de que venga un relator de la ONU a contar esto, señor García Egea".