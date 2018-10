Iglesias está "en su perfecto derecho" de hacer lo que quiera, afirma Vara

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado hoy, sobre las reuniones de Pablo Iglesias con Oriol Junqueras e Íñigo Urkullu, que el líder de Podemos está "en su perfecto derecho" de hacer lo que considere oportuno.

"Que vaya y haga lo que le dé la gana, está en su perfecto derecho", ha manifestado el jefe del Ejecutivo al ser preguntado por el posible malestar que está causando en el seno del PSOE los encuentros de Iglesias con el líder de ERC y el Lehendakari.

"A mí no me gustaría que Pablo Iglesias opinara sobre mi agenda y yo no voy a opinar sobre la suya", ha afirmado.

Otra cuestión, ha añadido, "es que obviamente no representa al Gobierno y habla a título personal".