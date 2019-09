Junts sitúa a Sánchez en la "antipolítica" por no tener talante para pactar su investidura y no dialogar con ellos

En declaraciones a los periodistas antes de la reunión de la Junta de Portavoces, Borràs no ha querido pronunciarse sobre si habrá o no finalmente sesión de investidura pero ha defendido que los resultados electorales del pasado 28 de abril "obligan" a Sánchez a "buscar diálogo y tender puentes" para la formación de un Gobierno de coalición.

"Eso se espera de alguien que quiere ser presidente, que tenga capacidad, empatía y talante de buscar esos encuentros reales, y no retóricos", ha señalado la independentista catalana, antes de lamentar que Sánchez no esté haciendo la misma lectura de los resultados de las últimas generales al rechazar un Ejecutivo junta a Podemos.

En todo caso, Borràs ha insistido en que Junts no apoyará una hipotética investidura del líder socialista. "Tenemos 155 razones para el 'no', que se han acrecentado en los últimos meses", sobre todo a raíz de la que decisión de Sánchez de no sentarse a hablar con su partido. "No se quiere sentar a dialogar con nosotros da pistas de la antipolítica de Sánchez", ha concluido.