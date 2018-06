El Kremlin dice que desconoce el estado de la salud de cineasta Sentsov

El Kremlin declaró hoy que no tiene datos sobre el posible deterioro de la salud del cineasta ucraniano encarcelado en Rusia Oleg Sentsov, en huelga de hambre indefinida desde hace más de un mes.

"No he recibido información sobre el posible deterioro de su estado. No puedo decir nada al respecto porque no dispongo de ese dato", dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al ser preguntado sobre los problemas con la salud del cineasta, que dejó de ingerir alimentos el pasado 14 de mayo.

El director de cine cumple una condena de 20 años de prisión tras ser considerado culpable de preparar atentados terroristas en Crimea, la península anexionada por Rusia en 2014, pero Ucrania y Occidente le consideran un preso político.

Sentsov, con nacionalidad ucraniana pero considerado por Rusia ciudadano suyo tras la anexión de Crimea, fue recluido en un correccional de alta seguridad llamado "Oso Polar" en el Ártico ruso.

El pasado 14 de mayo se puso en huelga de hambre para reclamar la liberación de todos los presos políticos ucranianos en Rusia, que Kiev calcula en más de 60 personas y entre los que no se incluyó a sí mismo.

Activistas de derechos humanos y reputados artistas han pedido la liberación del director de cine, al considerar desproporcionada su condena, demanda a la que se han sumado Estados Unidos, la Unión Europea y distintas organizaciones internacionales.

Ayer los medios rusos publicaron una nueva carta a nombre del presidente de Rusia, Vladímir Putin, en la que destacados actores, directores y periodistas de este país piden al jefe del Kremlin indultar a Sentsov.

"Está muriendo un hombre. No creemos que su culpa merezca un castigo de 20 años de cárcel. Tiene unas convicciones firmes, lo que queda probado con su huelga de hambre indefinida", dicen los firmantes de la misiva, entre los que figura también la periodista opositora y excandidata a la presidencia rusa, Ksenia Sobchak.

Asimismo, las personalidades del mundo de la cultura piden a Putin mostrar misericordia para "salvar una vida humana".

Poco después de la difusión de la carta, el portavoz del Kremlin señaló en declaraciones a la prensa que el revuelo público generado en torno al caso de Sentsov no puede repercutir en un fallo judicial ya en vigor.

Al responder a las peticiones de indulto de Sentsov, Peskov subrayó que se trata de un procedimiento que "debe iniciar el propio condenado".

Hace un año Putin accedió a canjear a la piloto ucraniana Nadezhda Sávchenko -que también estuvo varias semanas en huelga de hambre en prisión en Rusia-, por dos militares rusos apresados en Ucrania.

También indultó en 2013 a su peor enemigo, el antaño magnate convertido en político Mijaíl Jodorkovski, que durante sus más de diez años entre rejas por polémicas condenas también había dejado de comer en varias ocasiones.

No obstante, en una de sus recientes intervenciones el líder ruso anunció que no se plantea intercambiar a Sentsov por el periodista ruso Kiril Vishinski, detenido recientemente en Ucrania por alta traición.

"Son cosas absolutamente diferentes, que no se pueden comparar. Por eso ni nos lo hemos planteado", afirmó Putin.