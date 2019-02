MINUTO POLÍTICO | Vetos cruzados en la precampaña y la vuelta del juicio del procés

El PP ha mantenido el tono bronco contra Pedro Sánchez en la última sesión de control al Gobierno en el Senado y no ha dudado en volver a acusar al presidente sin pruebas de haber "comprometido el indulto" para los líderes del procés. "Con su promesa de indultos a los golpistas mancilla la democracia y el estado de derecho", ha sentenciado el portavoz, Ignacio Cosidó.

Sánchez no ha querido entrar y ha mantenido el tono moderado que pretende tener en su campaña, presentada este martes con el lema 'La España que quieres'. "La política es ser útil es no crispar no insultar. El problema que tienen ustedes no es cómo gobierna el PSOE, es que gobierne el PSOE. Tienen un sentido patrimonialista del poder y así les va. Así le va a usted señor Cosidó", le ha dicho en referencia a su papel en la Operación Kitchen, que sitúa a la cúpula policial involucrada en investigaciones dentro del PP. Escribe Irene Castro.