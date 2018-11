Margarita Robles defiende la "independencia" de Marchena frente a quienes en el PP quieren "controlar" la justicia

Una pugna entre quienes defienden la independencia de la justicia y quienes amenazan con controlarla. Así interpreta la ministra de Defensa, la magistrada Margarita Robles, la renuncia de Manuel Marchena a presidir del Poder Judicial después de publicarse unos mensajes de WhatsApp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, señalando que el nombramiento de Marchena facilitaría controlar "por detrás" la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que debe juzgar el procés.

"La justicia española está viviendo un momento muy difícil y complicado", ha afirmado la ministra Robles este martes en Bruselas, a la salida de una reunión de ministros de Defensa de la UE, "como consecuencia de la deficiente gestión con las hipotecas. A esa mala situación, hay que añadir que el señor Marchena es un juez independiente, y lo hemos dicho todos los que lo conocíamos. Ha demostrado su independencia y se ha puesto de relieve es que posiciones como el señor Cosidó que se permiten el lujo de despreciar a los jueces de este país y que pueden manipular la justicia, hacen un enorme daño al Estado de Derecho. Espero que el señor Casado tome alguna decisión, porque no puede continuar como portavoz del Senado cuando ha cuestionado la imagen de la justicia".

Robles ha querido defender la renuncia de Marchena: "Me siento orgullosa de que diga públicamente que no quiere entrar en un juego político, a los jueces de este país no se les manipula, ni a los vocales. ¿Fue un error dar a conocer su nombre antes de los vocales? La ley establece un trámite para la elección de los vocales, que requiere un acuerdo parlamentario de tres quintos, y obliga a que los partidos se pongan de acuerdo. Es el sistema que tenemos. Que quizá no fue adecuado que se diera publicidad su nombre, pero hemos visto que es un magistrado competente, íntegro y honesto. Quienes ponen en duda la independencia del señor Marchena o la justicia, no deberían continuar en sus puestos".

Ante las amenazas del PP de retirarse del acuerdo político para la renovación del Poder Judicial, Robles ha señalado que "sería una irresponsabilidad por parte del PP. La elección del CGPJ como órgano político exige un acuerdo parlamentario y no hay que tener miedo a que se pongan de acuerdo. Cuando el PP rompe una negociación, pone de relieve es que lo único que quiere es controlar y manipular la justicia".