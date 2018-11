Marín pide el voto limpio para los que no quieren la corrupción de PSOE y PP

El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta, Juan Marín, ha pedido hoy "el voto limpio para quienes no quieren la corrupción del PSOE ni la del PP" y ha advertido que "el cambio de verdad solo puede venir de un partido limpio" como la formación naranja.

Durante un acto electoral en la explanada del Palacio de Congresos de Granada y ante unas doscientas personas, el líder regional de Ciudadanos ha insistido en que su partido "no está manchado por la corrupción política y viene a la política con verdadera vocación de servicio".

"Votar a Ciudadanos es votar a la política limpia, decir sí a la transparencia y la honestidad, a una política sensata que no viene a prometer nada que no puede cumplir", ha asegurado Marín, que ha resaltado que sus candidatos "es gente que cumple, honesta y con una vida fuera de la política, que no les hace falta para vivir".

El candidato de la formación naranja ha garantizado que su partido "sí va a explicar a los andaluces qué ha pasado con su dinero" y para ello va a poner en marcha una auditoría.

"Los que han estado hasta ahora no pueden luchar contra la corrupción porque han estado viviendo de ella, nos va a tocar a nosotros, porque solo puede hacerlo un partido con las manos limpias y honesto", ha insistido, para añadir que pelearán "para que el agujero negro del PSOE y sus políticas se vea un poco más claro".

A su juicio, esta es "una cuestión de justicia para quienes no han tenido oportunidades porque algunos han estado metiendo las manos en sus bolsillos".

Marín ha reprochado que la presidenta de la Junta y candidata socialista, Susana Díaz, hablara de inestabilidad para adelantar las elecciones cuando "el adelanto lo ha provocado la corrupción" y ha mantenido que Ciudadanos va a "sacar a Díaz de San Telmo e invitarla a que vaya a la calle, no solo cuando hay elecciones, sino cuando los ciudadanos lo necesitan".

Marín ha acusado de estar nerviosos a "los que van a salir de San Telmo el 2 de diciembre y se les acabó el chiringuito y tomarnos el pelo a los andaluces", y ha criticado que "no hay día que Díaz no diga una cosa y Pedro Sánchez no le dé con la puerta en las narices".

"Pónganse ustedes de acuerdo, porque eso sí que crea inestabilidad, dejen de pelearse entre ustedes de una vez por todas", ha reclamado el líder andaluz de Ciudadanos, que ha lamentado "los líos de la vieja política, que son también los de Pablo Casado con Juanma Moreno" en el PP.