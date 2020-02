Marlaska defiende acercamientos individualizados de presos de ETA y dice que el TS validó trasladar a líderes del procés

Ambas cuestiones han sido planteadas por los grupos parlamentarios en la comparecencia de Grande-Marlaska en la Comisión de Interior, donde ha expuesto las principales líneas de trabajo de su departamento para esta legislatura.

Tras las peticiones de los grupos para que detallara si comparte el criterio expuesto por el PNV o EH Bildu de poner fin a la política de dispersión de forma generalizada, Grande-Marlaska ha contestado defendiendo el "tratamiento individualizado" a los presos de ETA. "Son las juntas de tratamiento las que definen y refieren ese extremo", ha dicho. Al llegar a Interior autorizó acercamiento de presos de ETA si no tenían delitos de sangre y tenían ya cumplida gran parte de la condena.

Grande-Marlaska ha cuestionado que, como le ha reprochado Vox, hasta diciembre de 2019 se hayan autorizado 31 acercamientos al País Vasco de presos de ETA, ya que ha diferenciado las cárceles dentro de la demarcación de esta comunidad y las cercanas a la región.

En este sentido, ha enlazado la situación de los presos de ETA con la de los presos del 1-O condenados por sedición y malversación, añadiendo que la concesión del tercer grado o la aplicación de artículos como el 100.2 --que flexibiliza la situación en prisión con la autorización de permisos-- son decisiones recurribles por la Fiscalía y en la que, en última instancia, tiene que decidir un juez.

"Yo no los trasladé, pedí autorización al tribunal para que me dijera si había algún inconveniente", ha señalado sobre los líderes independentistas. "El propio tribunal dijo que no había ningún inconveniente y podría haber ordenado traerlo para notificarle la sentencia", ha sostenido antes de solicitar al resto de grupos: "Confiemos en las instituciones".

SE DIRIGE A LAS VÍCTIMAS

Sobre las críticas ante un posible traslado en bloque de presos de ETA, Grande-Marlaska ha pedido a los portavoces de la Comisión de Interior que atiendan a lo que dicen las asociaciones de víctimas. "¿Alguna ha denunciado que no se cumple la ley?", ha preguntado. "Dejemos a las víctimas un poco tranquilas, respetándolas y trabajando por su memoria", ha añadido.

El ministro ha dicho que los más de 300 asesinatos que aún son objeto de investigación judicial están sometidos al trabajo de efectivos de la Policía y la Guardia Civil bajo la coordinación de un fiscal de la Audiencia Nacional.

También ha subrayado que él sí confía en las administraciones autonómicas cuando aplican el reglamento penitenciario, criticando que se lancen críticas genéricas a cuestiones que aún no han sido planteadas. "Si me pongo en su cabeza ya hemos cesado al general jefe de Cataluña", ha comentado a modo de ejemplo, en referencia al temor de algunos grupos a que sustituya al mando de la Guardia Civil en esta comunidad autónoma.