Mockus dice que no llegó al Parlamento colombiano a "morir políticamente"

El senador colombiano Antanas Mockus manifestó este miércoles que no fue al Parlamento colombiano a "morir políticamente" tras haber recuperado su escaño luego de que el Consejo de Estado tumbara un fallo con el cual se había anulado su elección como congresista.

"La pérdida de la investidura es lo que llaman la muerte política, entonces yo no vine aquí a morir políticamente (...) Yo quiero seguir en el Congreso", manifestó Mockus, del partido Alianza Verde y exalcalde de Bogotá (1995-1998 y 2001-2004), en una rueda de prensa.

El abogado de Mockus, el exjefe del equipo negociador del Gobierno con las FARC, Humberto de la Calle, manifestó que el senador "no está inhabilitado, no lo estuvo y no ha incurrido en ningún acto de carácter contractual que comprometa la buena fe" de su trabajo.

"Me parece que lo esencial que deben entender los colombianos y quienes votaron por Antanas Mockus es que él no ha traicionado la confianza pública", señaló De la Calle.

En abril pasado, el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo de Colombia, anuló la elección de Mockus porque consideró cierto que el senador era además representante legal de la entidad sin ánimo de lucro Corpovisionarios, que en noviembre de 2017 firmó contratos con entidades estatales.

No obstante, ayer ese alto tribunal decidió tumbar el fallo que había decretado la nulidad de la elección como senador de Mockus.

Esto ocurrió luego de que el congresista presentara una acción de tutela (recurso de amparo) como medida cautelar para suspender los efectos de ese tribunal que argumentaba que Mockus estaba inhabilitado por "celebración de contratos con entidades públicas".

"Lo que ocurrió ayer (...) es que se ha resuelto el problema de dos procesos paralelos que se basan fundamentalmente en los mismos hechos. En ese sentido es la decisión ya tomada de que no puede ser juzgado Antanas Mockus dos veces por los mismos hechos", aseguró el abogado.

El congresista ha tenido que enfrentar dos procesos en su contra: uno que exigía la pérdida de la investidura del congresista y otro que anulaba su credencial.

En el primer caso se falló a su favor y por lo tanto "no tenía sentido que la Sección Quinta (del Consejo de Estado), de menor categoría que la Sala plena (del mismo tribunal), se anticipara un fallo de revocatoria de la credencial de Antanas Mockus", señaló De la Calle.

Pese a que Mockus recuperó su curul, aún se espera la decisión final de apelación de la pérdida de investidura en la Sala plena.