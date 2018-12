El PDeCAT acusa al Gobierno de estar cediendo "a las presiones de la ultraderecha"

"Vemos con perplejidad esta forma de actuar del Gobierno de España. Está cediendo a las presiones de la ultraderecha y la derecha que le piden el 155". En estos términos se ha pronunciado esta mañana Josep Lluis Cleries, portavoz del PDeCAT en el Senado. El dirigente nacionalista asegura que el Gobierno está usando como "excusa" la inacción de los mossos este fin de semana para enviar 400 policías a Catalunya.

"Resulta que van a enviar 400 policías a Catalunya no sabemos si para proteger a los ministros o para proteger a la ciudadanía", ha asegurado Cleries. El dirigente del PDeCAT se ha reafirmado en la "vía catalanista" como solución al conflicto y asegura que "el proceso lo queremos hacer en paz, con civismo y convivencia". Frente a esto, ha manifestado su preocupación a cerca de los planes del Gobierno: ""nos preocupa si el Gobierno de España va a tomar la vía serbia".

Consejo de Ministros e irritación

Cleries no aclara qué espera del Consejo de Ministros que se celebrará el próximo día 21 en Barcelona. "Si es para hacer una cumbre entre gobiernos me parece muy positivo", ha asegurado. En el mismo sentido, el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha asegurado que si los Consejos de Ministros no van acompañados de soluciones se convierten en "gestos inútiles que provocan irritación en la sociedad catalana". Según Campuzano, "si alguien quiere gobernar bien en España debe abordar la cuestión catalana".