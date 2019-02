El PP acusa a Sánchez de "desleal" y pide que explique en el Congreso su posición sobre Venezuela

"Tibio", "ambiguo", "desleal"... Son algunos de los adjetivos empleados por la dirección del PP para calificar la postura del Gobierno de Pedro Sánchez en torno a la situación política que atraviesa Venezuela. El PP quiere que el presidente se explique y ha anunciado que pedirá su comparecencia en el Congreso. La decisión del Ejecutivo de reconocer este lunes a Juan Guaidó como presidente llega tarde para el principal partido de la oposición.

El vicesecretario de la formación conservadora, Javier Maroto, ha insinuado este lunes que Sánchez tiene algo que ocultar: "Un presidente que no atiende a preguntas sobre una cuestión de Estado es un presidente que tiene algo que no quiere decir", ha asegurado en rueda de prensa. La dirección del PP se queja porque el partido no ha sido consultado sobre la postura de España en la crisis venezolana. La actitud del Gobierno ha sido tibia y su reacción lenta, a juicio de los conservadores.

Maroto ha criticado que ningún dirigente del PSOE haya participado en las manifestaciones convocadas durante los últimos días en España contra Nicolás Maduro. Las declaraciones del portavoz del PP se producían solo unas horas después de que Pedro Sánchez haya reconocido públicamente a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Una decisión que se ha tomado tarde, a juicio del PP. La "ambiguedad" del Gobierno español le ha dado a Maduro "más tiempo para prepararse": "Tenemos un presidente del Gobierno que se muestra ausente acompañando al pueblo venezolano", ha asegurado Maroto.

Modo electoral on

El Partido Popular ha activado este lunes la maquinaria electoral de cara a las próximas autonómicas, municipales y europeas. Se trata de " electoralizar desde ya al Partido Popular en todos sus ámbitos", ha asegurado Maroto. El líder de la formación, Pablo Casado, va a iniciar un intenso programa por todo el territorio que le llevarán a participar en 52 actos antes de Semana Santa.

Los populares afrontan las próximas elecciones con el objetivo de ser la opción más votada de las tres derechas y poder así vertebrar los acuerdos que permitan gobiernos como el que se ha configurado en Andalucía. Lo hacen con la preocupación interna sobre la pérdida de votantes que se les están escapando hacia Vox y Ciudadanos pero sin referencias directas a quienes pueden ser a la vez sus principales competidores pero también sus socios. "El PP va a hablar del PP", ha respondido Maroto cuando se le ha preguntado si entre los dirigentes de su formación hay ya un plan para frenar a Vox.