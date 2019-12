El PP asegura que mientras siga en el Congreso no se reformará la Constitución

"Con el Partido Popular en el Congreso no se va a reformar la Constitución". Así de claro lo ha dejado este martes el vicesecretario de Comunicación de los populares, Pablo Montesinos, que ha asegurado que la Carta Magna "no la va a destruir Pedro Sánchez de la mano de los separatistas". "Con el PP en las instituciones vamos a defender la Constitución, la igualdad y la soberanía nacional", ha zanjado Montesinos.

En rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección de los populares, el vicesecretario de Comunicación ha mantenido el particular 'no es no' del PP a la investidura de Pedro Sánchez. "El PP no va a participar de esa subasta de España. No vamos a facilitar el Gobierno de Sánchez con Unidas Podemos y los separatistas. Nos vamos a situar enfrente", ha recalcado.

A su juicio, la "hoja de ruta de Sánchez" es "acordar con aquellos que quieren destruir la unidad de España" a través de una "batería de cesiones". Montesinos, refiriéndose a la reunión mantenida este martes por PSOE y ERC en Barcelona, ha denunciado que "Sánchez sigue negociando en la penumbra sin saber qué es lo que está negociando en esos despachos. Exigimos a Sánchez que dé la cara y diga qué es lo que está dispuesto a pactar con aquellos que quieren destruir España".

"¿Sánchez va a tratar de igual a igual a la Generalitat de Catalunya? ¿Considera a la Generalitat lo mismo que el Gobierno de Francia? ¿Va a tratar a Torra como un homólogo?", se ha preguntado Montesinos que también ha cuestionado "cuántas líneas rojas está dispuesto a atravesar Sánchez con tal de continuar en el Gobierno". Para él, el presidente en funciones "blanquea a los separatistas porque es su elección personal como única fórmula para mantenerse en la Moncloa".

Montesinos también ha anunciado que el PP cederá un senador a Ciudadanos para que tenga grupo propio en el Senado y "España Suma siga más viva que nunca".