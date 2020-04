El PSOE, sobre la vuelta del PP al Pleno del Congreso: "Vox toca el silbato y la derechita cobarde baila"

Tras la declaración del estado de alarma y las normas de confinamiento, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y los grupos parlamentarios se comprometieron a reducir al mínimo la presencia de diputados en los Plenos que pudieran celebrarse para que así sólo acudiesen los oradores de cada grupo y que se generalizase para esto el mecanismo de votación telemática. Así ocurrió en las sesiones plenarias celebradas hasta ahora, a las que sólo ha acudido apenas media centena de diputados, lo que permitió que unos pocos trabajadores de la Cámara tuvieran que acudir a dependencias parlamentarias.

Sin embargo, y coincidiendo con el debate abierto sobre si el Congreso deber seguir pagando a sus señorías la indemnización para gastos de actividad parlamentaria pese a estar suspendida, Vox, el grupo con más casos reconocidos en sus filas, anunció que sus diputados volverían a sus despachos en la Cámara. Este lunes, por ejemplo, lo hicieron dieciséis.

Y ahora es el PP el que anuncia que, para el Pleno de este jueves, en el que se votará la prórroga del estado de alarma y otros cuatro decretos leyes, acudirán el hemiciclo "cuantos diputados sean posibles desde el punto de vista sanitario". En concreto, su portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, ha precisado que serán 45, aproximadamente la mitad y prácticamente los mismos diputados que todos los grupos enviaron al Pleno anterior.

PONIENDO EN RIESGO A LOS TRABAJADORES

"Mientras los españoles se sacrifican en los confinamientos para vencer el Covid-19, la derecha pone en riesgo la salud de los trabajadores del Congreso", ha comentado, por su parte, el secretario general de los socialistas en la Cámara Baja, Rafael Simancas, quien ha tachado de "lamentable" que el objetivo de esta medida sea que "sus aplausos suenen más que los del resto".

Tanto desde el PP como desde Vox vienen denunciando que el Congreso esté en una suerte de hibernación tras la declaración del estado de alarma y que el Gobierno no se someta al control de la oposición, una acusación que el PSOE este martes ha desmentido en las redes sociales. "No, el Congreso no está cerrado en el estado de alarma. La derecha y la ultraderecha (otra vez) mienten", ha replicado el PSOE en su cuenta oficial de Twitter.

El PSOE detalla que el presidente Pedro Sánchez ya ha comparecido tres veces en el Pleno y que cada semana acude a la comisión el titular de Sanidad, Salvador Illa, y lo contrasta recordando que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "ha cerrado la Asamblea" regional.