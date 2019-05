Palop cuestiona que Borell aspire a comisario europeo por su paso por Abengoa

La candidata de Unidas Podemos al Parlamento Europeo, María Eugenia Rodríguez Palop, ha cuestionado este jueves que el ministro en funciones de Asuntos Exteriores, Josep Borell, pueda aspirar a ser comisario europeo porque -ha dicho- privatizaba "bienes esenciales para la vida" como consejero de Abengoa.

María Eugenia Rodríguez Palop se ha pronunciado en estos términos en un desayuno informativo del Nueva Economía Forum celebrado en el Casino Antiguo de Madrid, donde ha estado acompañada por la portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Irene Montero.

Preguntada sobre si cree que el candidato socialista al Parlamento Europeo sería un buen responsable europeo de Política Exterior, Rodríguez Palop ha respondido que no tiene "nada personal" contra Borrell.

Pero ha añadido: "Me parece lamentable que se vuelva a pensar en un comisario que se ha sentado en un consejo de administración de una multinacional dedicada a privatizar bienes esenciales para la vida, dedicada a la electricidad y al agua".

En ese sentido, ha abogado por proponer a un comisario que no desprenda dudas de que va a luchar por "los intereses de todos" en lugar de a "eurócratas que han pasado por consejos de administración que privatizan".

Durante su intervención, la candidata de Unidas Podemos ha afirmado que el "brexit" es producto, al igual que la extrema derecha, de la crisis por la que atraviesa la Unión Europea.

Ha asegurado que los partidos de extrema derecha europeos han captado muy bien "el miedo" de los ciudadanos pero han propuesto una solución contraria a la de Unidas Podemos.

"Nosotros pensamos que sobran cosas, y que la culpa no es de los pobres, sino de la codicia de los ricos", ha expuesto Palop, que ha subrayado que "la extrema derecha no solamente no señala los culpables adecuados sino que los protege".

Rodríguez Palop ha apostado por depender cada vez menos de la OTAN ahora que el presidente estadounidense, Donald Trump, "ha apretado el botón nuclear", y por profundizar en "la defensa común" europea.

Y preguntada sobre las elecciones al Ayuntamiento de Madrid en presencia del candidato de Madrid en Pie, Carlos Sánchez Mato, ha dicho que no ha decidido si lo votará a él o a la alcaldesa, Manuela Carmena: "Estoy más cerca de quien evite la entrada de la derecha en el Ayuntamiento de Madrid. Voy a pensármelo y tomaré la decisión" el próximo día 26.