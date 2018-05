El Parlament celebra su primer pleno tras la investidura de Torra a la espera del nuevo Govern

El Parlament celebra este viernes a las 10 su primer pleno tras la investidura de Quim Torra a la espera de que se constituya el nuevo Govern y de que el presidente dé cuenta de él.

Es habitual que el presidente de la Generalitat comparezca en el primer pleno que se celebra tras su investidura para presentar a su equipo, pero no podrá ser así en el pleno del viernes: la fila reservada para el Govern seguirá vacía y Torra no podrá comparecer para presentar a su Ejecutivo porque aún no lo tiene.

Una de las incógnitas de la sesión plenaria es si Torra se sentará en solitario en la fila reservada al Govern teniendo en cuenta que es el único que ha tomado posesión o bien optará por mantenerse en el escaño que ocupaba hasta ahora.

Otra de los interrogantes de la jornada será saber si el diputado de ERC Toni Comín podrá seguir delegando su voto: de momento tiene permiso para hacerlo hasta el próximo martes, cuando la Mesa del Parlament volverá a evaluar su situación, pero Cs y el PSC lo han recurrido.

Los recursos se evaluarán antes del pleno, en una reunión de la Mesa convocada para las 9 horas en la que se abordará este asunto.

COMISIONES LEGISLATIVAS

Aunque no haya Govern, el pleno está obligado a crear las comisiones legislativas la semana posterior a la investidura del presidente y por ello lo hará este viernes.

Concretamente, el pleno votará la creación de 3 comisiones de seguimiento --igualdad, juventud e infancia-- y 14 comisiones legislativas: asuntos institucionales; economía y hacienda; acción exterior; relaciones institucionales; interior; enseñanza; territorio; medio ambiente; salud; cultura; justicia; empresa; trabajo; políticas digitales y agricultura.

Las comisiones se han dividido en función de las consellerias que haya determinado el presidente de la Generalitat y se suman a las siete que ya se han constituido esta legislatura, la que investiga los atentados yihadistas de 2017 y las seis que estipula el reglamento, que son la del Estatuto del Diputado, la de Peticiones, la de Materias Secretas, la del Síndic de Greuges, la del Síndic de Cuentas, y la de control a la actuación de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

Cada comisión está formada por 21 diputados, de los que 6 son de Cs, 5 de JxCat, 5 de ERC, 2 del PSC, 1 de los comuns y 2 del Grupo Mixto, en el que están la CUP y el PP.

ESPIONAJE DE LOS MOSSOS

El pleno también votará la creación de otra comisión de investigación solicitada por Cs, el PSC, los comuns y el PP para indagar sobre el supuesto espionaje de los Mossos d'Esquadra a dirigentes políticos, sindicales y sociales, periodistas y a otros cuerpos de seguridad.

JxCat, ERC y la CUP han presentado varias enmiendas a la iniciativa y han propuesto extender la investigación al resto de cuerpos policiales y de seguridad del Estado, con el objetivo de saber si han espiado a dirigentes en Catalunya y en el extranjero.

Además, han pedido eliminar la lista de comparecientes propuesta por los cuatro grupos impulsores, entre los que hay los consellers de Interior de 2011 a 2017 --Felip Puig, Ramon Espadaler, Jordi Jané, Joaquim Forn--; los mayores y directores generales de la policía catalana en ese periodo, y los máximos responsables de la Comisaría General de Información, de la Comisaría General de Recursos Operativos y de la División de Asuntos Internos, además de los directores del CTTI y del Cesicat.

La creación de la comisión acumula un recorrido parlamentario polémico: su creación debía haberse votado hace varias semanas, pero JxCat, ERC y la CUP lo impidieron, alegando que no se había acordado en la Junta de Portavoces, el órgano que fija el orden del día de los plenos, y pidiendo que se repitiera correctamente el trámite.

Esto se produjo pocos días después de que el Ministerio del Interior pidiera por carta al Parlament que no activara esta comisión porque "el asunto está judicializado y hay una investigación en marcha".