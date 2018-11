Pedro Sánchez tiende ahora "la mano" a Pablo Casado para llegar a acuerdos tras haber roto con él

Pedro Sánchez vuelve a tender "la mano" a Pablo Casado tres semanas después de haber roto relaciones con el jefe de la oposición por acusarle de ser "responsable del golpe de Estado" en Catalunya. Tras la ruptura, PP y PSOE han pactado la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

"Si usted, desde la moderación, el diálogo, está dispuesto a sentarse nosotros, le tendemos la mano", le ha dicho el presidente a Casado durante la sesión de control al Gobierno en la que el dirigente del PP le ha reprochado que no le hiciera caso en su propuesta de llegar a acuerdos de Estado en materias como la aplicación del 155 o para elaborar unos Presupuestos Generales del Estado.

Casado ha acusado a Sánchez de sufrir "disociación de personalidades" por defender cosas distintas en la oposición y en el Gobierno. Le ha recordado que veía "clarísimamente" un delito de rebelión en Catalunya mientras que luego dio órdenes a la Abogacía del Estado para que retirara esa acusación sobre los políticos independentistas.

El líder del PP le ha afeado que Sánchez "no es la misma persona" y ha puesto el énfasis en las cuentas públicas, ya que el socialista criticó que Mariano Rajoy no las presentara y le emplazó a someterse a una cuestión de confianza si no las sacaba adelante mientras que ahora abre la puerta a una prórroga.

Sánchez ha reiterado su compromiso de presentar el proyecto presupuestario en el Congreso antes de que finalice el año. "¿Se acuerda cuándo presentó el anterior Gobierno? El 3 de abril. Tengo aún cuatro meses", le ha contestado a Casado. No obstante, ha vuelto a asegurar en sede parlamentaria que "antes de final de año este Gobierno cumplirá y trabaja en plazo para presentar los presupuestos que necesita este país". No obstante, los aliados parlamentarios de Sánchez ya le han dado un portazo a sus cuentas.

"Haga caso al otro Pedro Sánchez. Preséntese a las elecciones y presente a quien presente de los dos ganaremos los españoles echándoles del Gobierno", le ha dicho Casado. "No sé qué prisa tienen usted y su partido en perder unas elecciones", ha respondido Sánchez, que ha tendido la mano a Casado y le ha recomendado que abandone la crispación: "Si sigue con la oposición de gesticulación, lo pagará en las urnas".

"No se puede sorber y soplar al mismo tiempo", le ha dicho Sánchez al PP y a los independentistas, ya que lamenta que los conservadores le acusen de ser "cómplices de los independentistas" mientras los independentistas le recriminan que esté del laso de la "represión al pueblo catalán".

En la respuesta al portavoz de ERC, a Sánchez le ha tocado defender el acuerdo alcanzado con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a pesar de las críticas de las asociaciones de jueces y de partidos como Ciudadanos y las fuerzas independentistas por dar el nombre del nuevo presidente del órgano de gobierno de los jueces antes incluso de que se hayan escogido a sus vocales.

“La Constitución establece que el CGPJ lo renueva el poder legislativo y eso es lo que se ha hecho. Lo que no reconoce es la interferencia del poder ejecutivo en el poder judicial”, le ha respondido el jefe del Gobierno al diputado de ERC, Joan Tardà, que ha denunciado el “pasteleo” entre el Ejecutivo y el PP de Casado.

El parlamentario independentista le ha pedido a Sánchez que “pida disculpas” por su acuerdo con los populares y que, además, “pida la dimisión” del actual presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, por las actuaciones de la justicia española contra los líderes independentistas catalanes. “Si no, no saldremos de este estercolero”, ha considerado Tardà. El jefe del Ejecutivo le ha contestado que “España es un estado democrático de derecho” y ha criticado que el diputado de ERC critique la “judicialización” de la política mientras pide que el Gobierno “politice la justicia”.