Pedro Sánchez: "Mi aspiración es agotar la legislatura y convocar elecciones en 2020"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha desvelado sus planes para convocar elecciones: "Mi aspiración es agotar la legislatura y convocar las elecciones en 2020", ha dicho Sánchez en la primera entrevista concedida tras llegar a La Moncloa. "La normalización significa no gobernar contra el Congreso y sacar muchas de las leyes que han sido vetadas", ha asegurado el presidente.

Con rotundidad y apenas iniciada la entrevista, Sánchez ha despejado las dudas sobre el tiempo que tiene previsto quedarse en el cargo. Aquel argumento ambiguo de "moción, estabilidad y elecciones" que usó para justificar el órdago a Rajoy ante su Comité Federal, se ha convertido ahora en el año 2020.

Sánchez también ha desvelado sus planes para los presos independentistas y su margen para trasladarlos a cárceles catalanas: "Veo razonable que una vez que termine el periodo de instrucción, Instituciones Penitenciarias tome la decisión de trasladar a los presos para que estén cerca de sus familias y de sus letrados". Según el presidente, además de la cuestión familiar, la presencia de estos presos en la cárceles catalanas contribuye a garantizar su derecho de defensa, al encontrarse más cerca de sus abogados.

El jefe del ejecutivo se ha mostrado consciente de los límites que tiene para desarrollar su agenda legislativa en el Parlamento. En concreto, ha asegurado que "no existe una mayoría para derogar la reforma laboral en su totalidad". Según Sánchez sí se puede llegar a acuerdos para eliminar "los aspectos más lesivos" de la ley laboral del PP.

También ha habido mensaje para el PP, a quien el presidente desea "que renueven su liderazgo". A quien salga elegido de ese proceso, Sánchez le ofrece "lealtad". Mientras tanto, Moncloa se relaciona con el portavoz parlamentario, Rafael Hernando, a la espera de un nuevo liderazgo a quien dirigir la interlocución en el futuro.

Pedro Sánchez durante su entrevista en TVE

Sobre el cese de Màxim Huerta, ha confirmado que no conocía sus problemas con Hacienda cuando le ofreció el cargo. A la pregunta de si, de haberlo sabido, le hubiera nombrado, el jefe del ejecutivo ha asegurado: "Probablemente no". Situación distinta es para el presidente la del ministro Luis Planas, imputado en una causa sobre el robo de agua en Doñana. El jefe del ejecutivo ha sentenciado que "no hay caso" y se ha mostrado convencido de que la desimputación se producirá a lo largo de las próximas semanas. En este caso, la Fiscalía ha anunciado su intención de no perseguir al actual ministro al considerar que no ha cometido delito.

La entrevista, celebrada en Moncloa, tuvo al canal público como protagonista. Sánchez ha expresado su deseo de que esta misma semana el Congreso consiga desbloquear el nombramiento del nuevo consejo de Administración del ente público. "Si no hay acuerdo, el Gobierno no va a mirar para otro lado", ha advertido Sánchez.

Exhumación de Franco

El líder del Gobierno ha confirmado otra de las noticias de la semana: su intención de impulsar la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, para entregárselos a sus familiares. Según el presidente, "España no se puede permitir símbolos que separen españoles", ha asegurado. La intención del jefe del ejecutivo es la de impulsar esta decisión con una votación en el Parlamento. Para ello, ha recordado que la polémica cuestión ya fue abordada por la cámara "en una resolución de 2017 que dice que se exhumen los restos de Franco y el Valle de los Caídos se convierta en un Memorial". "No se trata de abrir heridas, se trata de cerrarlas", ha concluido.

Nueva actitud ante los migrantes

Pedro Sánchez ha defendido la decisión de su Gobierno de ofrecerse para acoger a los migrantes que Italia rechazó y que vagaban por el Mediterráneo a bordo del buque Aquarius. Según el presidente, "la indiferencia se podría haber convertido en una tragedia humanitaria", ante lo que una sociedad como la nuestra no podía permanecer ajena. El jefe del Gobierno se ha comprometido a "hacer un llamamiento de solidaridad a la UE" para impulsar una política migratoria común de refugio y asilo que "debe ser reforzada con los países de origen y de tránsito de esas migraciones". El tema, ha desvelado, será uno de los principales en la agenda de su primer viaje al exterior, que tendrá a Francia como destino este mismo fin de semana.

También ha defendido la intención de su ministro de Interior de poner fin al uso de concertinas en las fronteras de Ceuta y Melilla: "Las vallas y las fronteras se pueden proteger sin tener que lesionar a los seres humanos", ha asegurado el presidente.

Sobre la entrada en prisión de Iñaki Urdangarín, el presidente del Gobierno ha asegurado que se traslada un mensaje "de normalidad y certeza de que la Justicia es igual para todos".