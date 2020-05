Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Sánchez ofrece a las comunidades acortar las fases de desescalada"; "Cómo afrontar los rebrotes locales. Los contagios resurgen en zonas concretas según se relaja el confinamiento"; "El ingreso mínimo llega al rescate de 850.000 familias"; "Josep Borrel, alto representante de la UE para la Política Exterior: "Estamos dando un salto cualitativo en la solidaridad europea""; "Netanyahu, desafiante ante la justicia en el juicio contra él".

EL MUNDO: "Las CCAA exigen no premiar a Bildu y ERC en la reconstrucción"; "Algunas comunidades saldrán del estado de alarma "en los próximos días""; "La nueva escuela que vendrá en septiembre: sin papel ni balones"; "CEOE desconfía de Sánchez y no cree que reniegue de derogar la reforma laboral"; "Rafael Doménech, economista: "Si se aplican las políticas adecuadas, no necesitaremos el rescate".

LA VANGUARDIA: "Sánchez sopesa acelerar el fin del estado de alarma"; "El hospital Clínic relanza su plan de traslado en Barcelona"; "Los expertos recelan de la eficacia del control de temperatura".

ABC: "La valoración del Gobierno cae a su mínimo. Solo uno de cada cuatro aprueba la gestión de Sánchez y la mayoría censura su acuerdo con Bildu, según el barómetro de ABC/GAD3"; "El Ejecutivo de Macron recomienda no reservar vacaciones en España por la política "contradictoria" de Sánchez".

EL PERIÓDICO: "El virus desafía ahora a la sanidad primaria"; "El Gobierno se plantea acelerar la salida de la alarma"; "El IRPF del 2020 saldrá a pagar para millones de parados por los ertes"; "Estados europeos salen al rescate de las empresas estratégicas"; "La doble vida del pederasta más buscado".

EL CORREO: "Euskadi da hoy otro paso hacia el final de las restricciones tras el primer día sin fallecidos"; "El Gobierno mantiene su apuesta por el PNV como aliado "estable""; "Los quirófanos, al 100% en junio"; "La rebelión de los MIR contra la nueva fórmula. Desconfían del proceso telemático impuesto por el Gobierno para adjudicar las plazas"; "Una nueva Guerra Fría. Cree irresponsable que Trump le culpe de la pandemia"; "Autorizada la visita a las residencias de mayores"; "Tamara Yagüe, presidenta de la Federación de Empresas del Metal: "Las ayudas son insuficientes y la gran burocracia que implican les resta agilidad"".

LA RAZÓN: "Illa supo del riesgo de la Covid-19 a los once días de llegar al cargo"; "Gonzalo Sánchez, presidente de la consultoría PwC España: ""Hay que ayudar a las empresas con reformas fiscales y laborales""; "Sánchez anuncia que habrá CC AA que salgan del estado de alarma en pocos días"; "Mensaje de Urkullu a Moncloa: "Estamos desconcertados""; "Europa avisa de que si se toca la reforma laboral peligran las ayudas".