RTVE ofrece a los líderes políticos un debate electoral y Rivera estalla: "Es una televisión al servicio de un partido"

La administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, ha remitido cartas a los líderes políticos de PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos, ERC, PNV y Vox para ofrecerse a celebrar debates electorales, en caso de que haya elecciones el próximo 10 de noviembre, según ha adelantado El Mundo y han confirmado a Europa Press fuentes de la Corporación.

En este sentido, esas fuentes han manifestado que esta misiva se produce ante "el hipotético caso de que se convoquen elecciones" y en virtud del artículo 9 de la Ley de Financiación de RTVE que obliga a la corporación a celebrar debates electorales con los líderes políticos con representación parlamentaria de acuerdo a lo contemplado en la Ley Electoral.

Las mismas fuentes añaden que este ofrecimiento se enmarca en su carácter de servicio público y en la obligación y el "interés" de ofrecer la máxima pluralidad posible.

En la rueda de prensa posterior a su encuentro con el rey, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado que RTVE se haya puesto ya en contacto con los partidos para ofrecerles participar en un debate electoral cuando formalmente no se han convocado aún las elecciones: "La televisión pública está dando por hecho que hay elecciones, Sánchez y sus enchufados ya no disimulan". En su opinión, es una muestra más de que Pedro Sánchez no quiere negociar nada y lo apuesta todo a la repetición electoral.

"Hay muchos ciudadanos que empiezan a estar hartitos de pagar con dinero público una televisión al servicio de un partido político", ha dicho Rivera, que ha pedido a Mateo "un poquito de vergüenza" y que presente su dimisión: "No se puede tener tanta cara".

El ofrecimiento de RTVE se produce el mismo día que el rey está celebrando la segunda jornada de la ronda de consultas con los líderes políticos, y que concluirá con el encuentro con el presidente en funciones, Pedro Sánchez. Tras ello, el monarca decidirá si propone a Sánchez como candidato a la investidura o si no propone a ningún candidato.

Solo si hay investidura en los próximos días se evitará que el próximo 23 de septiembre se disuelvan las cortes y se convoquen comicios para el próximo 10 de noviembre.