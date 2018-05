Rajoy convoca a Sánchez y a Rivera para analizar la respuesta al discurso soberanista de Torra

Mariano Rajoy ha llamado a los líderes políticos en los que se apoyó para impulsar la aplicación del artículo 155 en Catalunya. El presidente del Gobierno ha decidido citar a Pedro Sánchez y a Albert Rivera el mismo día que se ha confirmado la investidura de Quim Torra como nuevo president de la Generalitat. En Moncloa preocupan las alusiones a la república realizadas por el nuevo jefe del Govern durante el debate de su investidura.

Rajoy acude a la cita presionado por Ciudadanos, que le exige una prórroga del 155 para seguir controlando la deriva independentista del Ejecutivo catalán. En el PSOE aseguran también que están abiertos a la búsqueda de fórmulas para mantener un control sobre Catalunya que evite nuevos pasos hacia la independencia.

El presidente del Gobierno no es partidario de tomar la iniciativa a la espera de que Torra se manifieste con hechos. Rajoy ha tendido la mano al diálogo, pero advirtiendo que hará todo para garantizar el cumplimiento de la legalidad.

La reunión de Sánchez con Rajoy se ha producido a instancias del líder socialista, según aseguran en Ferraz. "El encuentro de mañana no tiene orden del día ni detalles. Hay que contemplarlo como lo normal entre el presidente y el líder de la oposición, que van a abordar un desafío como el catalán", ha expresado el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos.

En Ferraz reconocen que una nueva activación del 155 les costaría menos que la que se produjo en octubre. "La primera vez que pones en marcha el 155 lleva acompañadas muchas prevenciones porque no se había utilizado nunca esa experiencia. Ahora sí hemos pasado por esa experiencia. Cuesta más la primera vez que la segunda", ha expresado Ábalos.

"Volver a colaborar, o a apoyar, o a ratificar el 155 no nos constituye ningún esfuerzo", ha sentenciado el dirigente socialista, que ha asegurado que defenderán su posición "sin complejos". No obstante, no ha precisado en qué circunstancias o supuestos se produciría esa segunda activación del 155. En la dirección socialista creen que no sería necesario en esta ocasión esperar a que haya una declaración de independencia para llevarlo a cabo, sino que se puede producir en etapas previas, como la activación de una ley de desconexión.

Ciudadanos exige prorrogar al 155

Albert Rivera también irá a Moncloa para dialogar con Rajoy. Lo hará el próximo jueves y con la decidida intención de presionar al presidente del Gobierno para que prorrogue la aplicación del artículo 155, al margen de que se configure un Govern.

En declaraciones a los periodistas, Rivera ha asegurado: "Rajoy tiene que rectificar. No puede ser que el PNV esté marcando la agenda política. España es mucho más importante que el futuro político de nadie: le pido que rectifique y que nos sentemos para ver cómo extendemos la aplicación del 155".

La formación liderada por Rivera se muestra convencida de que el nuevo Govern pretende proclamar la república por segunda vez. Por ello, Ciudadanos apuesta por seguir usando el 155, incluso con mayor dureza que la primera vez.