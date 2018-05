Rivera confirma el apoyo de Ciudadanos a la investidura de Ángel Garrido

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha confirmado el apoyo de su partido al candidato designado por el PP para presidir el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que ejercía como presidente en funciones tras la dimisión de Cristina Cifuentes.

Rivera, que ha conocido la elección de Garrido durante una rueda de prensa en la sede de Alcalá tras la reunión de la Ejecutiva permanente, ha dado su respaldo al candidato del PP, del que, según ha dicho, no está involucrado en ninguna trama de corrupción ni en ningún proceso penal "que se sepa".

Espera del "sucesor designado" -en referencia a una popular serie de televisión estadounidense- que dirija esta legislatura "agotada" hasta 2019, cuando se celebren las elecciones municipales y autonómicas.

Serán los madrileños "por suerte", ha dicho, quienes decidan el próximo ejecutivo madrileño. "Nos veremos en las urnas. Las disputas de despacho no van con nosotros", ha recalcado el líder de Cs.

Satisfecho con la continuidad que aporta Garrido, no tienen previsto poner nuevas exigencias para prestar su apoyo al PP al entender que la legislatura ya no tiene mayor recorrido, pero en el caso de que el nuevo ejecutivo madrileño traiga alguna iniciativa en este año que queda por delante, la respaldarán si fuera una de las incluidas en el pacto de investidura que firmaron en su día.

Lo que sí quiere es que "cambien las cosas" en la universidad, máxime cuando "ha caído" un gobierno por este motivo, anunciando que el viernes presentarán en el Congreso una proposición de ley de transparencia universitaria.

Ciudadanos, ha subrayado, no se conforma con que el nuevo ejecutivo "no esté implicado" en ninguna trama corrupta sino que casos como el de Cifuentes "no vuelvan a producirse nunca".

La universidad tiene que estar "libre" de cualquier intervención política y por eso preparan una serie de medidas que lo eviten, entre ellas ha concretado después que están pensando en crear un "espacio" para que de forma anónima se puedan denunciar comportamientos o actuaciones inadecuadas.

Siguiendo con Garrido, ha recordado que Cs desde el principio vinculó su apoyo a que el "sustituto" tuviera características jurídicas para serlo y "sobre todo" políticas".

La exigencia era "clara", ha señalado Rivera, que ha lamentado la demora en atajar la crisis de Madrid y, por eso, ha urgido a echar a "andar" "cuanto antes" y a dejar de hablar de investiduras y de corrupción.

No obstante, volverán a la carga con la comisión de investigación sobre las irregularidades del máster de Cristina Cifuentes y la "trama de corrupción en la Universidad Rey Juan Carlos y esperan poder contar ahora con el apoyo del PSOE y de Podemos en la Asamblea de Madrid.

Esa comisión "sigue vigente", ha dicho, y "tiene todo el sentido del mundo" por las consecuencias que ha tenido.

De otra parte, aunque relacionado con el ámbito universitario, Rivera ha explicado que el Congreso debate mañana una proposición no de ley sobre el "MIR educativo" con el objetivo de que entre en vigor el curso que viene.

Confía en contar con los apoyos de los socialistas al señalar que es una medida que acordaron en su día con ellos, aunque no ha dudado en arremeter contra el PSOE por "podemizarse" y querer "dinamitar" el Pacto Educativo.