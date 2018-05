Albert Rivera, sobre 'España Ciudadana': "Todos los españoles tenemos que asumir sin complejos que somos un gran país"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha comentado este lunes la presentación de la plataforma 'España Ciudadana' y ha defendido que servirá para construir un país "fuerte, democrático y proyectándose a Europa". "Todos los españoles tenemos que asumir sin complejos que somos un gran país y, para ello, necesitamos un un proyecto con valores y democrático", ha apuntado Rivera.

"Demasiado tiempo hemos estado mirando al nacionalismo sin un proyecto de país", ha señalado el líder de la formación naranja preguntado sobre los objetivos de su plataforma en una entrevista en Antena 3. "Queremos construir un proyecto de país fuerte, democrático y proyectándose a Europa", ha insistido Rivera, que aboga por hablar de lo que "une" a todos los españoles en vez de lo que "nos diferencia".

'España Ciudadana' se presentó este domingo en el Palacio de Congresos de IFEMA en Madrid. En una alarde de fuerza y patriotismo, Rivera aseguró que la plataforma nacía con el objetivo de construir "un nuevo proyecto común", capaz de recuperar "el orgullo de sentirse española" y "el prestigio que ha perdido nuestro país".

"Nunca más habrá que pedir perdón por ser español", señaló Rivera arropado por unas 1.800 personas en un auditorio en el que ondeaban banderas de España y de la Unión Europea. "Recorriendo España yo no veo 'rojos' y 'azules', veo españoles; no veo jóvenes y mayores, veo españoles; no veo creyentes y agnósticos, veo españoles. Vamos a unirnos para recuperar el orgullo de pertenecer a esta gran nación".

En este sentido, Rivera ha insistido este lunes en la necesidad de "hablar de lo que nos une", igual que lo hacen "los franceses, los alemanes y los estadounidenses" que "no dudan de lo que les une". Es en estos países en los que, según el propio Rivera, quiere mirarse 'España Ciudadana': en la Francia del movimiento 'En Marche!' ('En Marcha') y Emmanuel Macron; en el expresidente demócrata Barack Obama; o en el presidente argentino Mauricio Macri.