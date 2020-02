Rocío Monasterio admitió ante un juez en 2008 no ser arquitecta y haber trabajado sin licencia

La líder de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, admitió no ser arquitecta y haber trabajado sin licencia durante una declaración en un juicio del año 2008 registrada en un vídeo que ha publicado El País.

"¿Que si tengo el título de arquitecto? No", se escucha afirmar a Monasterio en su declaración ante un juez de instrucción en Madrid durante la celebración de un juicio por incumplimiento de contrato que, según informa El País, la actual presidenta de Vox en la comunidad terminó ganando.

En esta declaración, Monasterio reconoce en dicho año "no poder visar proyectos" ni "tener título para ejercer", una falta de cualificación destapada en una información de octubre del pasado año que la propia política trató de desacreditar publicando a través de las redes sociales varias fotografías que mostraban su expediente académico.

Esta grabación cobra ahora especial relevancia tras salir a la luz la firma de la dirigente de Vox que figuraba en un certificado de obra con fecha de marzo de 2004. La diputada autonómica por Madrid firmó como directora facultativa en un documento, al que tuvo acceso eldiario.es, pese a que no disponía en esos momentos de la titulación necesaria para ello: no era arquitecta ni estaba colegiada, algo que no sucedió hasta cinco años después, en 2009.

La dirigente de Vox, que constituyó su empresa de arquitectura en el año 2000, figuraba como arquitecta en unos planos en 2003. Sin embargo, Monasterio no se colegió hasta el 21 de diciembre de 2009, fecha en la que se inscribió en el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), un requisito necesario para poder ejercer y firmar proyectos.

Certificado obra Rocío Monasterio. eldiario.es

Tras la publicación de esta información, Monasterio declaró no recordar si en el año 2003 era ya arquitecta. La diputada madrileña defendió además, que no todos los planos de arquitectura tienen que ser visados, en relación a la información que El País adelantaba sobre que había firmado planos simulando que era arquitecta sin serlo en 2003.

"Como muchos jóvenes españoles empecé a trabajar a la vez que estaba estudiando arquitectura. Trabajaba por la mañana y por la tarde iba a la universidad y monté una empresa bastante joven en la que contrataba a aparejadores, arquitectos y contables y firmaba planos a veces como interiorista o como dirección facultativa. No todos los planos son susceptibles de ser visados y uno puede firmar planos de arquitectos e interiorista sin visados", intentó explicar la dirigente de Vox.

Además, en el año 2003 la presidenta del partido de extrema derecha ya se presentaba como arquitecta en revistas, según pudo comprobar este diario, pese a que, tal y como confirma en el vídeo, no tenía la carrera y todavía tardaría seis años en colegiarse.