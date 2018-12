El Gobierno confirma que Sánchez y Torra se reunirán este jueves en Barcelona

El Gobierno confirma que Pedro Sánchez y Quim Torra se reunirán este jueves en Barcelona. Así lo ha asegurado este martes la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en un corrillo con periodistas en los pasillos del Congreso. Calvo ha confirmado además que el encuentro será a dos y se complementará con bilaterales a nivel de vicepresidentes, ministros y consejeros. Ella misma se sentará a la mesa con el vicepresidente Pere Aragonès y la ministra Meritxell Batet hará lo propio con Elsa Artadi.

"Los presidentes se verán y seguramente nos podremos ver también los vicepresidentes porque habitualmente nos vemos y podremos aprovechar el tiempo del que dispongamos en Barcelona, la tarde antes, y luego haremos nuestro Consejo de Ministras", ha dicho Calvo.

Desde la Generalitat, en cambio, niegan que la fórmula del encuentro sea por separado, como anunciaba Calvo. Según explican fuentes del Palau, habrá un "encuentro de cortesía entre presidentes" previo, pero el plato fuerte será la minicumbre que reunirá en la misma mesa a los jefes de ambos gobiernos junto a ministros y consellers, cuatro de un lado y cuatro de otro.

La última propuesta hecha este martes desde la Generalitat contemplaba precisamente esa mesa como condición para que la foto entre presidentes se produjese. De esta forma, ambas partes obtendrán la foto que desean: el Gobierno la de los presidentes solos y el Govern la de la mesa bilateral. Lo que unos quieren vender como una cumbre, otros desean rebajarlo a una visita institucional.

Por su parte, Calvo se ha empeñado ante los periodistas en aclarar que los encuentros no suponen una cumbre entre gobiernos, como pedía el Govern: "No va a haber una reunión de dos Gobiernos. No procede, porque nosotros somos el Gobierno de Catalunya también", ha asegurado.

Lo que Moncloa no aclara por el momento es lugar elegido para que el encuentro entre Torra y Sánchez tenga lugar. "Será en algún lugar institucional de la Generalitat que resulte adecuado", ha asegurado la vicepresidenta.

El Gobierno Catalán ha confirmado este miércoles que será el Palacio de Pedralbes la sede de un encuentro que el Govern sí considera una minicumbre. Moncloa ha acabado aceptando una reunión más amplia que la mera visita entre presidentes, tal y como reclamaba el Govern. El Gobierno era reticente a aceptar un encuentro que se entendiese como bilateral entre España y Catalunya, y que sobrepasase la vista que el presidente Sánchez hizo a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, cuando se celebró el Consejo de Ministras en Sevilla.

Pero la condición de la Generalitat para reunir a ambos presidentes mediante una minicumbre ha sido férrea. Tanto que finalmente desde la Moncloa se ha aceptado la fórmula ampliada, a medio camino entre la visita entre presidentes y la reunión bilateral entre gobiernos que reclamaba la parte catalana. "Ya que estamos allí, hay que aprovechar para que la política se abra paso", señalaban este martes fuentes del Gobierno, que admiten las "circunstancias especiales de Catalunya".