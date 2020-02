Borja Sémper alerta de posibles maniobras dentro del PP para que Alonso no sea finalmente candidato en Euskadi

El exportavoz del Partido Popular en el Parlamento Vasco, Borja Sémper, que dejó la política en enero, ha reaparecido este lunes en Madrid en un desayuno informativo en el que ha sospechado abiertamente de una posible maniobra dentro del partido conservador para que finalmente el líder del PP vasco, Alfonso Alonso, no sea el candidato a las elecciones del 5 de abril tal y como le comunicó este lunes el presidente nacional de la formación, Pablo Casado, al propio Alonso.

Durante el acto, organizado por la revista Vanity Fair, Sémper ha advertido que en el caso de que finalmente Alonso no sea el cabeza de una probable lista conjunta de PP y Ciudadanos a los comicios vascos no será porque lo rechace el partido que encabeza de forma interina Inés Arrimadas. "Ciudadanos no tiene ningún problema para que Alonso sea candidato en el País Vasco. Si hay algún problema no vendrá de esa parte", ha alertado el también expresidente del PP de Gipuzkoa.

En su opinión, sería un "profundo error" no designar a Alonso dado que es la persona "más sólida" políticamente y con formación. "Va a ser el candidato a las elecciones por una cuestión fundamental: es el mejor del País Vasco y porque los compañeros del País Vasco así lo quieren", ha afirmado Sémper, para añadir que "hacer otra cosa sería muy extraño y sorprendente".

Sin mencionarlos directamente pero en clara alusión a dirigentes nacionales del PP como la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, o el secretario general, Teodoro García Egea, que en los últimos meses habían evitado confirmar a Alonso como candidato, Sémper ha señalado que a su juicio no ha sido "edificante" cuestionar en público la "idoneidad de un candidato" como el líder del PP vasco.

Ha recalcado, además, que "no parece que sea una estrategia muy acertada" a la hora de "ganar confianza" en el cabeza de cartel para el 5A. "Sembrar sospechas o que afloren nombres alternativos al del presidente actual del PP en el País Vasco, esto a mi me ha sorprendido negativamente", ha lamentado. En todo caso, Sémper se ha mostradoo convencido de que Alonso será candidato y "será capaz de remontar este perjuicio".

Unas horas después, Álvarez de Toledo, que en los últimos días se había negado una y otra vez a manifestar públicamente el apoyo al líder de los populares vascos como candidato a las elecciones, ha atribuido a "rumorología maledicente" que se haya publicado que dentro del PP se haya cuestionado la idoneidad del dirigente vasco como aspirante a la lehendakaritza. "Me parece que tenemos los mejores candidatos", ha dicho esta vez Álvarez de Toledo, preguntada por Alonso y Feijóo.



No obstante, la portavoz parlamentaria de los populares ha matizado que ella no es "quien dice si los nombres son innegociables o no" y ha vuelto a abogar por un acuerdo con Ciudadanos tanto en Euskadi como en Catalunya para conformar "un gran proyecto de reagrupación del constitucionalismo".