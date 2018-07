El Supremo de Panamá no admite un amparo constitucional a favor de Martinelli

El pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá no admitió hoy un amparo presentado por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) que buscaba que la causa de las escuchas ilegales por la que es procesado en el máximo tribunal fuera derivado a un juzgado ordinario.

"Por mayoría" el pleno de nueve magistrados "no admite Amparo de Garantías Constitucionales, presentado por la defensa del diputado del Parlacen (Parlamento centroamericano), contra decisión del magistrado de Garantías", informó brevemente este miércoles el Órgano Judicial a través de su cuenta de Twitter.

La defensa de Martinelli sostiene que la renuncia del expresidente al cargo de diputado del Parlacen, a finales del pasado junio, automáticamente sacaba la causa de las escuchas de la esfera del Supremo, el órgano que, de acuerdo con la ley panameña, debe procesar a los legisladores.

Sin embargo el magistrado juez de Garantías en el caso de las interceptaciones ilegales, Jerónimo Mejía, determinó el pasado 26 de junio que el máximo tribunal mantenía la competencia para procesar a Martinelli porque el expresidente "era indudablemente diputado" del Parlacen cuando se presentó el escrito de acusación en su contra el 9 de octubre de 2015.

La presentación del escrito de acusación en aquella fecha por parte del magistrado fiscal, Harry Díaz, que pide 21 años de cárcel para el expresidente, radicó la "competencia" de forma "definitiva" en el Supremo, argumentó Mejía.

"No es lo mismo renunciar al Parlacen cuando no hay una acusación que cuando existe. Ya hemos visto que la acusación fija competencia definitiva, cambiar las reglas del juego a estas alturas, con base en la voluntad de un sujeto procesal, el acusado, haciendo que el proceso entre en situaciones problemáticas, no puede ser un fin constitucionalmente valido", agregó el magistrado juez de Garantías.

Martinelli, de 66 años y que se dice un "perseguido político", está detenido en la cárcel panameña de mínima seguridad El Renacer desde el pasado 11 de junio, cuando llegó extraditado de EE.UU., donde estuvo preso un año en razón del pedido de extradición por el caso de las escuchas.

Actualmente enfrenta la audiencia intermedia o de acusación, en la que, entre otros, el juez de Garantías debe valorar toda la gama de pruebas periciales, documentales y basadas en testimonios que deben ser presentadas en el juicio oral, al que se debe llamar al concluir esta fase, que comenzó el pasado 25 de junio.

Martinelli se fue de Panamá el 28 de enero de 2015, el mismo día que le fue abierta la primera de cerca de 10 causas penales por el Supremo, aunque solo podrá ser procesado por las interceptaciones ilegales a cerca de un centenar de personas.

Ello porque fue extraditado por Estados Unidos, donde finalmente renunció a una ardua batalla legal en un intento por impedir su entrega a Panamá, bajo el principio de especialidad previsto en un tratado bilateral sobre la materia vigentes desde 1905.