Trump alega que "se expresó mal" en Helsinki y que "acepta" que Rusia interfirió en las elecciones de 2016

"Me expresé mal (...) Quise decir que no veo razón por la que Rusia no estuviese detrás" de la injerencia en las elecciones presidenciales de 2016, ha indicado el presidente

En la rueda de prensa conjunta con Putin de ayer lunes en Helsinki, el mandatario había asegurado que creía Rusia fuese responsable de la supuesta interferencia