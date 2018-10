Unidos Podemos critica el recurso del Gobierno al Constitucional: "Es hora de abrir un debate sobre el futuro de nuestra democracia"

Podemos ha acusado al Gobierno de ponerse a los "pies" del rey y "sobreproteger" la monarquía, con su decisión de impugnar ante el Tribunal Constitucional la resolución aprobada el 11 de octubre por el Parlament de Catalunya, a iniciativa de sus socios de en Comú Podem, que reprobaba a Felipe VI por "su intervención en el conflicto catalán" y pedía "la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía".

"Es hora de abrir un debate sobre el futuro de nuestra democracia", ha escrito en Twitter el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, tras criticar al Gobierno por sostener "que los representantes de la ciudadanía elegidos en las urnas no pueden pronunciarse sobre lo que dice o hace un jefe del Estado que ha llegado al cargo por su apellido".

"El Consejo de Estado, un órgano claramente conservador, dice lo obvio: que la resolución del Parlament sobre Felipe VI no tiene efectos jurídicos y, por tanto, no cabe recurso. El Gobierno del PSOE dice que recurrirá igualmente. A sus pies majestad", ha ironizado en Twitter el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique. Quien, también en otro tuit, ha respondido a las palabras pronunciadas por la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en las que sentenció que "la figura del jefe de Estado es inviolable y, en consecuencia, no debe ser objeto de disputa partidaria dentro de una Cámara autonómica. "El ala derecha del PP? No. La portavoz de un Gobierno del PSOE" ha escrito, de nuevo ironizando, el secretario de Podemos. "Madre de Dios, lo que hay que oír", ha opinado al respecto en otro tuit Irene Montero, portavoz del Grupo Confederal.

A su vez, la portavoz adjunta en el Congreso de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ione Belarra, ha criticado que el PSOE parezca "determinado a condicionar su futuro al de la Monarquía". "Es incomprensible, un país moderno necesita una Jefatura del Estado elegida democráticamente y no por descendencia", ha reclamado.

Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, ha acusado al Gobierno de ser "más papista que el papa y salir a 'defender' a la monarquía corrupta ante una reprobación política de una institución democrática". "Una sobreactuación gratuita, bochornosa, peligrosa y antidemocrática", ha dicho.

Desde Catalunya: "Judicializan la política contra el republicanismo", "Los catalanes no tenemos rey"

El senador catalán de Podemos, Óscar Guardingo, ha criticado que el Gobierno de Sánchez haya "desoído al Consejo de Estado para llevar al TC una resolución política del Parlament", como ya hizo la exvicepresidenta del Gobierno del PP Soraya Sáenz de Santamaría. "Continuar judicializando la política, antes contra el independentismo y ahora contra el republicanismo", ha denunciado.

"Somos ciudadanos y no súbditos. Los catalanes y las catalanas no tenemos rey", ha dicho Pere Aragonès, vicepresidente del Govern de la Generalitat de Catalunya, en Twitter tras conocerse la decisión del Gobierno central de impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) la resolución del Parlament que reprobó al rey y pidió la abolición de la monarquía.

Aragonès ha asegurado que la Generalitat seguirá defendiendo la república como forma de gobierno y que la monarquía "tiene que estar en los museos de historia y no al frente de un Estado que se considera democrático".