Uruguay se mantiene en la Unasur pese a que sus vecinos le dan la espalda

Mientras que todos sus vecinos han dado la espalda a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y han anunciado su retirada de este bloque, Uruguay ha hecho gala, una vez más, de su independencia -a pesar de ser el de menor tamaño- y ha anunciado que se quedará.

Mientras que el Gobierno defendió la permanencia del país austral en el bloque -creado en mayo de 2011 a iniciativa del entonces presidente venezolano, Hugo Chávez (1999-2013)-, integrantes de los principales partidos opositores a la coalición de izquierdas que gobierna Uruguay, el Frente Amplio (FA), como el Partido Colorado (PC), el Nacional (PN) y el Independiente (PI), han reclamado la salida.

El vicecanciller uruguayo, Ariel Bergamino, aseguró hoy a la emisora local Radio Carve que la decisión del pasado viernes que tomaron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú es una suspensión temporal y no un "abandono".

"No es 'me voy'", recalcó Bergamino, quien además sostuvo que hay "infantilismo" en los partidos opositores que reclaman la salida de Uruguay del bloque originalmente conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

"Decir 'porque no me gusta me voy' es una actitud un poco infantil, si nos tuviéramos que retirar de todos los lugares donde hay gente que no nos gusta, no solamente nos tendríamos que retirar de Unasur", reflexionó.

Entre los opositores, pese a que no considera que la permanencia del país en el bloque necesariamente implica un aval respecto al Gobierno de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, el senador por el PI y líder del partido, Pablo Mieres, es uno de los manifestó que Uruguay debería dejar la Unasur.

"La Unasur ha quedado en una situación prácticamente de inexistencia en la medida en la que ha habido un grupo numeroso de países que se han retirado", aseguró hoy a Efe Mieres.

Para el legislador, si se toma en cuenta la perspectiva histórica de ese bloque, la Unasur "nunca fue un organismo internacional de relieve" y se creó para oficiar como un "club de amigos" entre presidentes de izquierda de la época.

Además, el senador reclamó la salida de Uruguay del canal televisivo con sede en Caracas, Telesur, que, según Mieres, es un "canal de apología de una dictadura abyecta, corrupta y que, además, está dejando en la miseria a todo el pueblo venezolano".

A su vez, el diputado por el PC Ope Pasquet señaló hoy a Efe que si bien su partido no ha tomado una postura orgánica respecto a la permanencia de Uruguay en la Unasur, a su juicio "no hay motivo" para que el país se quede en el bloque.

"(La Unasur) nunca fue un espacio pensado para desarrollar el comercio, sino que fue pensado con un criterio político", argumentó Pasquet.

En ese sentido, reflexionó que si se trata de un espacio político del que se retiran los "principales socios" de Uruguay, ya no tiene sentido quedarse.

"Uno se pregunta qué coordinación política vamos a hacer allí, con quiénes y para qué", cuestionó el diputado.

Por su parte, el senador del PN, Jorge Larrañaga, declaró al matutino local El Observador que con su permanencia en la Unasur, el Gobierno uruguayo está "convalidando el régimen dictatorial de (Nicolás) Maduro".

La senadora del PN, Verónica Alonso, en tanto, anunció hoy a través de un comunicado que pedirá al canciller Novoa que Uruguay deje de hacer parte de la Unasur, así como realizará un "pedido de informes" a la Cancillería para conocer qué gastos ha implicado la participación del país austral en ese bloque.

La Secretaría de la Unasur está vacante desde enero de 2017, cuando dejó el cargo el expresidente colombiano Ernesto Samper, y el pasado viernes Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú comunicaron a Bolivia, que ostenta la Presidencia temporal del bloque, su decisión de "no participar en las distintas instancias" hasta que se garantice el "funcionamiento adecuado de la organización".

En el documento en el que los seis países anuncian que suspenden su participación se señala que esa situación y la "imposibilidad para designar un secretario general por falta de consenso alrededor del único candidato presentado hasta la fecha" ha tenido "graves consecuencias para el organismo".

El pasado sábado, el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, señaló al matutino La República que la salida de las seis naciones se había manejado en la Cumbre de las Américas, celebrada entre el 13 y el 14 de abril en Lima.

"Nosotros no habíamos participado (en esas conversaciones) porque dijimos que había que fortalecer la Unasur y cambiar lo que hay que cambiar, pero no abandonarla así de esa manera", añadió Novoa, quien además calificó la situación de "muy preocupante".

María Eugenia Fernández