Xavier Pericay, fundador de Ciudadanos: "El partido me había dejado solo y por eso planteé mi abandono de la Ejecutiva"

Xavier Pericay (Barcelona 1956) acaba de iniciar una nueva etapa apartado de la política. Es uno de los fundadores de Ciudadanos y el único dirigente histórico que pertenecía a la Ejecutiva del partido. El pasado viernes anunció su dimisión como secretario de Educación. Una retirada que empezó a fraguarse con su derrota en las primarias de Baleares.

En aquel momento Pericay sintió que el partido le daba la espalda. Ahora aclara que su paso atrás no tiene nada que ver con la estrategia de pactos de Albert Rivera, ni con la negativa a facilitar la investidura de Pedro Sánchez.

¿Por qué ha dimitido de sus cargos?

Después de las primarias en Baleares yo ya había pensado en dimitir, sobre todo por el proceso posterior y la forma como la dirección nacional del partido había gestionado la cuestión de las listas después de esas primarias. Yo tenía la garantía de que la gente próxima a mí, después de mi renuncia a seguir, estarían en esas listas en lugares de salida y ocurrió todo lo contrario. Se quedaron fuera y los que habían participado en el complot de esas primarias fueron los beneficiados, aquellos que organización por su cuenta consideró que eran los que tenían que estar.

Habla usted de complot ¿Esas primarias en Baleares no fueron limpias?

Creo que sí fue limpio. No tengo ningún indicio de que no fuera limpio. No lo fue en modo alguno el proceso previo a la votación. Hubo una verdadera conspiración, no sé si llamarlo así o complot, en la agrupación de Palma, que es la principal y que tiene la mitad de afiliados que existen en Baleares.

Yo no me cuidaba de organizar el partido, tenía otras labores que eran de representación y sobre todo parlamentarias. Estaba convencido, como es natural, de que organización tenía en mí a su candidato. Eso parece bastante lógico sobre todo después del trabajo que hemos hecho a lo largo de todos estos años, no solo de mi departamento, también en el Ayuntamiento de Palma. Estábamos bien valorados y las encuestas nos daban un subidón. Yo cuando me di cuenta de lo que había ocurrido, consideré que me habían vendido, que me había hecho la cama.

A partir de ahí yo dije que no iba a ir en ninguna lista y menos de relleno. No iba a colaborar a lo que había ocurrido pero si pedí que la gente que estaba conmigo se la tuviera presente en las listas y en el lugar que corresponde. Ese fue el compromiso que yo trasladé a la secretaría general del partido, pero las listas se hicieron con un criterio totalmente opuestos: se premió a los conspiradores y organización colocó a personas de su confianza. El partido me había dejado solo y por eso planteé mi abandono de la Ejecutiva.

También se opuso usted al fichaje de José Ramón Bauzá, el expresidente balear del PP...

Ese fue otro tema que ha estado también latente. Cuando yo supe de esas primeras intenciones, trasladé al partido mi opinión sobre Bauzá, que no tenía nada que ver con su ideario o forma de pensar sino con algo que me parecía más importante: la gestión que había realizado aquí en Baleares. Hay una frase de un periodista de aquí que siempre ha dicho que "de Bauzá solo habla bien quien no le conoce".

Aquellos que han trabajado con él coco con codo y también la gente, la sociedad en general, no hay nadie que defienda su gestión. Yo todo esto lo he trasladado a la dirección, a quién tenia que trasladarlo a través de quien tenía que trasladarlo.

Volviendo a su decisión de dimitir. ¿Por que se hace público justo en este momento y no hace tiempo si como dice una nota del partido, hace dos meses que la presentó?

Yo esa dimisión la planteo en una Ejecutiva y luego Albert me pide hablar. Nos reunimos y me pide que continúe porque al margen de lo que haya sucedido en Baleares, que comprende que me haya afectado. Me recuerda que yo estoy en la Ejecutiva no por representación territorial sino porque soy el responsable de Educación y él me pidió que estuviera en el equipo. Quedamos en buscar un fórmula para que yo pudiera seguir con las tareas de Educación de alguna manera y eso fue en lo que quedamos. Hablé luego con Villegas y ahí quedó la cosa porque desde aquello a hoy no ha habido ninguna novedad en ese terreno y ,además, han sucedido cosas en mi partido que no me gustan y que me han ratificado en aquella decisión.

¿Cuándo habló por última vez con Rivera?

Fue hace un par de meses cuando le planteé mi renuncia y me pidió que continuara en el Comité Ejecutivo. Lo que sí hice la semana pasada fue notificarle que dado que él había manifestado la voluntad de renovar ese Comité Ejecutivo pues que podía disponer también de mi plaza porque yo iba a dimitir. Esto fue el jueves de la semana pasada justo en vísperas del Consejo General en el que, según el orden del día, había un tema sobre una elección de un puesto en la Ejecutiva que había que tratar [se refiere a la incorporación de Marcos de Quinto] Yo estaba de viaje fuera de España y no pude participar. Tampoco pude estar en la Ejecutiva en la que Nart se despidió y previamente había dimitido Roldán.

¿Y qué le contestó Rivera?

No obtuve respuesta. Este viernes se lo notifique al secretario general y a mis compañeros de Ejecutiva y la noticia apareció el sábado. Ese fue el proceso. Me sorprende el comunicado del partido que reduzca todo eso a la mitad.

¿A que se refiere cuando dice en su nota de despedida que lo que pasó en esa Ejecutiva le causó “desazón” si no estuvo en esa reunión?

Me refiero a lo que supe, a lo que he hablado y me contaron mis compañeros que pasó, en general por el trato y por esas forma de gestionar las discrepancias. Yo creo que ahí la dirección nacional no ha actuado como debería de haber actuado.

Yo formaba parte de la Ejecutiva y dependía del área de programas de Toni Roldán y aunque el motivo de su renuncia no fuera el mío, lo he sentido. Yo la estrategia y la decisión de no pactar con el PSOE de Sánchez la suscribo. Comprendo que haya gente que no la entienda pero cuando uno va a una campaña electoral con ese mensaje lo que no se puede hacer, por cuestión de las coyunturas que sean, es cambiar de la noche al día, eso me parece que no se puede hacer.

¿Cree que ha fallado la comunicación, la forma de explicar esa estrategia?

Sí, eso también lo creo, la estrategia de comunicación ha fallado. Pero, evidentemente, ha habido una presión muy fuerte y muy bien orquestada desde la presidencia del Gobierno, desde la Moncloa y desde distintos ámbitos sociales por la que parecía que aquí el único que tenía que cargar con los desmanes de Pedro Sánchez éramos nosotros. Eso me parece que tampoco era de recibo.

Usted cree entonces que Rivera no debería cambiar de criterio.

No. En estos momentos, y tal y como están las cosas, creo que la postura que tiene la dirección de mi partido es la postura correcta.

¿Y está de acuerdo con los pactos con Vox y eso de decir que solo se sentaron en Murcia a tomar un café?

Ahí me guío solo por lo que he leído. Lo que yo quiero creer y es lo que siempre se ha dicho en esas reuniones, es que nosotros hemos pactado con el PP y no con Vox. Y Andalucía es un ejemplo de ello.

En Andalucía aceptaron sus votos y se sentaron los tres en una mesa con ellos para pactar los Presupuestos, ¿eso no es negociar?.

Yo no hablo de los Presupuestos, estoy hablando de la formación de Gobierno.

Pero pactar con Vox es también aceptar sus votos para gobernar, igual que Sánchez ha aceptado los de los nacionalistas.

Sí, eso es verdad, es verdad que es aceptar sus votos pero lo importante aquí es saber a cambio de qué. Que yo tenga conocimiento no es a cambio de nada que modifique el programa de Ciudadanos ni los acuerdos a los que se llegó con el PP, cosa que no puede decirse en absoluto de Sánchez cuando pacta con los independentistas o con Bildu.

En Andalucía, por ejemplo, se están haciendo concesiones en la ley de LGTBI.

Eso lo dice usted. No hay ninguna prueba y que yo sepa eso no se ha producido.

Ciudadanos se ha negado a firmar el documento en la marcha del Orgullo en el que se pedía no aceptar pactos con un partido como Vox que quiere recortar los derechos de ese colectivo.

El partido no tiene por qué firmar documentos que le ponen encima de la mesa. El partido tiene una postura clarísima sobre el tema LGTBI y el ministro del Interior que ha hecho unas declaraciones desafortunadísimas que han atizado en la manifestación de ayer (del Orgullo) la violencia contra nuestros representantes,. Es bastante bochornoso.

Nosotros no tenemos que ir al paso que nos marcan otros partidos. Nuestras políticas en este tema son muy claras, es un tema que siempre hemos abanderado y no hemos renunciado absolutamente a nada.

Otros años ha ido Rivera a la marcha pero esta vez no, ¿por qué cree que está medio desaparecido?

Pues no sé cuáles pueden ser sus motivos. Es verdad que sus apariciones son ahora menores a las que tenía antes, eso es cierto. Pero supongo que eso será también una estrategia de comunicación del partido.

¿A usted no le parece raro que en una reunión tan importante como es la del Consejo General, que es el máximo órgano del partido, no haya debate sobre lo que está pasando con la crisis y nadie pida la palabra?

Yo soy consejero - ahora ya no- pero no pude ir a la reunión y no sé cómo trascurrió. En otras reuniones a las que si he ido se sigue el orden del día, se van desarrollando los puntos que se plantean y se pregunta a la gente si quiere intervenir. Ese es el proceso. Si la gente no intervino pues es que los presentes allí consideraron que no tenían nada que preguntar y yo no voy a juzgar eso, evidentemente.

¿Cree que hay miedo a discrepar y a decirlo públicamente en estas reuniones?

Pues la verdad es que no lo sé. Y si lo hay, la verdad, mala cosa porque en estos órganos colegiados del partido lo que tiene que haber es debate y expresión de lo que cada uno piensa. Si el silencio obedece al miedo no vamos bien. Pero si obedece simplemente al acuerdo, pues no hay nada que decir.

¿Y qué le pareció que Rivera invitara a los discrepantes a formar un nuevo partido y fuentes de la dirección luego matizaran que era también un recado para los bancos, los empresarios y los sindicatos que le dice a Rivera lo que tiene que hacer?

No fue una expresión afortunada por su parte porque en este caso era una discrepancia que no tenía nada que ver con el ideario del partido. Una frase así creo que fue desafortunada

Usted es uno de los fundador de Ciudadanos, como Frances De Carreras, que por cierto el otro día en un artículo le dijo a Rivera que "se había convertido en un adolescente caprichoso"...

Bueno...lo que Carreras considere me parece muy respetable, la verdad es que yo no he hablado con él últimamente.

¿Le entristece haber sido fundador de Ciudadanos y encontrarse ahora tan desilusionado por cómo le ha tratado el partido?

A mí lo que me da pena es que yo soy prácticamente el único fundador del partido que ha estado en la Ejecutiva porque Teresa Giménez lo estuvo pero muy al comienzo y poco tiempo. Lo ves como un poco tu criatura, no puedes dejar de verlo así pero yo creo que en este momento Ciudadanos sigue siendo el único proyecto aquí en España que tiene sentido.

¿Con Rivera al frente o cree que le están moviendo la silla?

En este momento con Rivera al frente. Yo no tengo motivos ni argumentos para considerarlo de otro modo. No tengo ni idea si le están moviendo la silla. Sé lo que se ha ido publicando, que hay una serie de personas que se han ido porque estaban en desacuerdo con la estrategia del partido pero eso no significa moverle la silla a nadie.

¿Si tuviera que elegir por un sustituto de Rivera entre Luis Garicano e Inés Arrimadas, por quién se inclinaría?

No me planteo optar en estos momentos por ningún sustituto de Rivera, no porque no crea que tanto Luis como Inés son dos excelentes políticos y personas.

¿Va a seguir como militante?

Sigo como afiliado, pero como afiliado cotizante más que como afiliado militante. Si uno deja los cargos es porque quiere marcar distancias. Los dirigentes que llevan en estos momentos aquí el partido y los que se sientan en las instituciones es público y notorio que no son personas de mi agrado.