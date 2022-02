Albert Rivera abandona el bufete de abogados que lo fichó y ahora lo acusa de un “preocupante” bajo rendimiento

El expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y el que fuera su 'número dos' en el partido, José Manuel Villegas, han abandonado el bufete de abogados Martínez-Echevarría, en el que trabajaban desde marzo de 2020 tras dejar la política, según adelantó El Confidencial este lunes. Rivera era hasta ahora su presidente ejecutivo y Villegas vicepresidente ejecutivo y director de la oficina en Madrid.

Ambos manifestaron el lunes por la mañana a través de un email al director ejecutivo del despacho, Vicente Morató, su intención de resolver sus contratos. En un primer momento desde el entorno del exlíder de Ciudadanos no dieron explicaciones del motivo para adelantar su marcha —el contrato tenía una duración de cinco años y solo han cumplido dos— y desde Martínez-Echevarría, según El Confidencial, lo achacaron a una reacción al requerimiento de mayor rendimiento que les habría trasladado la organización. "Su productividad estaba alcanzando niveles preocupantes, muy por debajo de cualquier estándar razonable", manifestaron fuentes de este despacho al periódico.

La versión de Rivera y Villegas difiere. Según publica El Confidencial este martes, los exdirigentes de Ciudadanos atribuyen al despacho de abogados tres incumplimientos del contrato suscrito en 2020. En primer lugar, no haber reconocido a Albert Rivera el papel de primer ejecutivo que se pactó como presidente de Right Option SAP, la sociedad a través de la cual opera el despacho. En segundo lugar, no haberle concedido el 5% del capital de dicha sociedad. Y, en tercer lugar, alegan que no se le ha pagado el variable comprometido por los pasados ejercicios.

En el caso de Villegas, su versión es que la empresa no le ha reconocido como vicepresidente, ni le ha concedido el 2% del capital de la ya citada Right Option SAP, ni tampoco le ha pagado el variable de los pasados ejercicios.

Tras el envío a primera hora del email al CEO del despacho, el abogado de los exdirigentes de Ciudadanos habló con el propio Vicente Morató y se planteó que se hiciese una salida ordenada. La intención de Rivera y Villegas es conseguir un acuerdo con el bufete para solucionar de forma pactada su salida.

Albert Rivera y José Manuel Villegas ficharon por el despacho de abogados en marzo de 2020. El que fuera 'número dos' de Albert Rivera en Ciudadanos, donde le acompañó desde los inicios en el Parlament de Catalunya, comunicó que dejaba su cargo en el partido el 21 de noviembre de 2019, diez días después de que Rivera dejara la política tras la debacle sufrida por su partido en las elecciones generales, donde perdió 47 escaños.