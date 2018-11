El nuevo alcalde de Jerusalén, empresario próximo a Lieberman y a los ultraortodoxos

El empresario israelí Moshé Lión, próximo al ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, y apoyado por los judíos ultraortodoxos, será el nuevo alcalde de Jerusalén tras imponerse en los comicios en una reñida segunda vuelta al candidato progresista, informaron hoy los medios locales.

Tras una segunda ronda con un índice de participación muy bajo, solo el 26%, Lión será nombrado nuevo alcalde de la Ciudad Santa.

El resultado sorprendió hoy a algunos ciudadanos israelíes, porque cuando anoche se fueron a dormir su rival, Ofer Berkovitch, un joven sionista laico del movimiento "Despertar" de corte progresista, le aventajaba en 10.000 votos.

Sin embargo, el escrutinio dio finalmente la alcaldía, por poco más de 6.000l votos a favor (un 3%), a Lión, impulsado por sectores ultraortodoxos -cerca del tercio de la población de la urbe- y que propone un proyecto cercano a los religiosos judíos.

Berkovitch ha protestado por algunas irregularidades en varios centros electorales y aseguró que su equipo legal "examina los resultados", informó el diario digital Ynet.

Las elecciones estuvieron marcadas por el boicot de los palestinos, un 38% de los residentes, que habitualmente no participan en las comicios locales como rechazo a la autoridad de Israel sobre la parte Este de la ciudad, ocupada por el país desde 1967 y anexionada de manera unilateral en 1980 sin el reconocimiento internacional.

Según el diario Times of Israel, no todas las facciones ultraortodoxas rabinos y representantes religiosos apoyaron a Lión, sino que algunos rabinos y líderes judíos jasídicos de Jerusalén -otra tendencia ultraortodoxa- ordenaron a sus seguidores que no votaran en los comicios, lo que habría aumentado la abstención.

Las elecciones se celebraron dos semanas después de la primera vuelta, en la que ninguno de los candidatos logró el 40% del apoyo popular necesario, y los dos más votados pasaron a la segunda fase.

El jefe de Gobierno israelí, Benjamin Netanyahu, no apoyó a ninguno de los candidatos ni pudo votar, ya que pasó la mayor parte de la jornada electoral en la principal base militar del Ejército en Tel Aviv, la Kiriá, para gestionar la escalada de tensión con las milicias palestinas en Gaza, que finalmente se resolvió.