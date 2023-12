Alcaldes, ediles y también diputados: 43 miembros del Congreso compaginan su escaño con cargos municipales

Cuando Teófila Martínez y Celia Villalobos eran alcaldesas de Cádiz y de Málaga, respectivamente, y a la vez diputadas del Congreso por esas mismas circunscripciones, en el PP se suscitó el debate de si deberían ser incompatibles ambos cargos, que cada vez abundaban más en las cámaras ya que la LOREG (ley electoral) lo permite. José María Aznar, líder entonces del partido conservador y presidente del Gobierno, impulsó un cambio en los estatutos del partido para prohibir compatibilizar dos cargos institucionales, que afectaba a las alcaldías de municipios de más de 20.000 habitantes. Pero hizo algunas excepciones y Martínez y Villalobos continuaron ejerciendo las dos responsabilidades, hasta que a final la norma se relajó.

En el PSOE también hubo un tiempo en el que la dirección del partido defendía aquel el lema de “un político, un cargo” e intentaron dar ejemplo evitando que entraran en las listas de las generales alcaldes y alcaldesas de grandes municipios. Pero, al igual que en el PP, la norma pronto terminó guardada en un cajón. De tal forma que en los escaños de ambos grupos mayoritarios continuaron sentándose un nutrido grupo de regidores y ediles municipales.

No obstante, en Andalucía, a propuesta del PSOE, se modificó en 2011 la ley electoral autonómica para que los puestos de alcalde y presidente de una diputación provincial y de Mancomunidades de Municipios fueran incompatibles con el mandato de diputado autonómico. Intentos parecidos fueron impulsados por Ciudadanos, primero en la Asamblea de Madrid, en 2017, y, posteriormente, en Cantabria, en 2019, en aras de “regenerar las instituciones y acabar con la acumulación de cargos”. Pero las dos iniciativas fueron rechazadas. Sin embargo, en 2019, Isabel Díaz Ayuso, siendo aún candidata del PP a la Comunidad de Madrid, defendió la idea de que los alcaldes de su partido en pueblos de Madrid no fueran diputados en la Asamblea autonómica. “Quiero que todos los diputados que estén conmigo estén al 100%”. “El tiempo no es el mismo si lo dedicas a dos responsabilidades que a una”, subrayó.

Sumar, PNV y EH Bildu no tienen en el Congreso cargos municipales

La tradición en el Congreso no ha cambiado y en la XV legislatura que lucha ahora por arrancar, entre los 350 parlamentarios hay nada menos que 43 diputados y diputadas (un 12%) que compaginan el escaño con otra responsabilidad municipal. Lógicamente los dos grandes partidos, PSOE (121 diputados) y PP (137), son los que copan esta cifra. El grupo que lidera Alberto Núñez Feijóo cuenta 20 cargos municipales: 10 alcaldes, tres tenientes de alcalde, un portavoz municipal y seis concejales. Y en la bancada socialista se sientan otros 16 cargos locales de los cuales seis son alcaldes, dos tenientes de alcalde, un portavoz municipal y otros siete simples concejales. En Vox (33) únicamente hay tres, otros dos en ERC (7), mientras que Junts (7) tiene uno. En el Grupo Mixto de sus tres miembros hay una concejala, la diputada de Coalición Canaria.

Por el contrario, Sumar (31) no cuenta con ningún diputado o diputada que sea a la vez alcalde o concejal ya que la coalición que lidera Yolanda Díaz no se presentó a los comicios municipales del 28M del 2023. Tampoco tienen ninguno el PNV (5) ni EH Bildu (6).

La ley electoral, eso sí, establece que los diputados no podrán percibirán más de una remuneración con cargo a los Presupuestos de los Órganos Constitucionales o de las Administraciones Públicas. Eso significa que en el caso de ser diputados y alcaldes deben optar por uno de los dos sueldos, inclinándose mayormente por el del Congreso al ser bastante más elevado. Lo más que se les permite es recibir dietas por asistencia a los plenos de los ayuntamientos que se convocan uno o dos veces al mes, dependiendo del número de habitantes que tenga el municipio en cuestión. Y estas dietas, por lo general, no son altas. Pueden oscilar entre los 200 y los 400 euros mensuales.

Ortega Smith y Carla Toscano, dos de los tres casos en Vox

Entre esos 42 diputados con cargo municipal destacan algunos casos, como el de Javier Ortega Smith, electo por Madrid, que desde 2019 es también el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de la capital. El ex secretario general del partido de extrema derecha, pese a haber sido “socio preferente” del PP en Madrid, ha sido muy criticado por el alcalde José Luis Martínez Almeida, que le ha afeado en multitud de ocasiones que “apenas pisaba el Ayuntamiento”. “No tiene más estrategia para Madrid que hablar de Madrid Central. Lo siento por los votantes de Vox, que le votaron para que ejerciera de portavoz”, llegó a espetarle en uno de los broncos plenos municipales celebrados en 2022.

En su grupo, su compañera Carla Toscano ocupa la portavocía adjunta de Vox en el ayuntamiento madrileño. La diputada antifeminista no logró escaño por Madrid en las pasada elecciones de julio de 2023, pero recaló en el Congreso tras la dimisión de Iván Espinosa de los Monteros. El escaño debió de ser para el médico Juan Luis Steeman, pero renunció al cargo y Toscano era la siguiente de la lista. En Vox hay un tercer diputado que compagina su escaño con una concejalía y es el canario, Alberto Rodríguez Almeida, que es portavoz de la formación de extrema derecha en el Ayuntamiento de Las Palmas

Gabriel Rufián es concejal de Santa Coloma

Otro de los diputados más destacados que es además concejal es el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien en las ultima elecciones municipales fue candidato a la alcaldía de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), una población de 118.000 habitantes. El dirigente republicano acude a los plenos una vez al mes como miembro del primer grupo de la oposición ya que no consiguió el bastón de mando. Según fuentes de su partido, Rufián renunció a la retribución como portavoz del Grupo Municipal y solo cobra el sueldo del Congreso. Su compañera, Inés Granollers, es concejala de Bellpuig, una pequeña localidad de Lleida que no llega ni a los 5.000 habitantes.

Por su parte Junts tiene en sus filas a un alcalde, Josep María Cervera, que es el regidor del Port de la Selva, una pequeña localidad costera del Alt Empordá de Girona de menos de 1.000 habitantes. Cervera acude a los plenos ordinarios que se celebran cada dos meses y cobra por ello al año 4.400 euros en concepto de dietas, según confirman en su grupo. Es el único caso que hay ahora en Junts ya que Marta Madrenas ya no es alcaldesa de Girona, aunque lo fue entre 2016 hasta 2022.

Y de los tres miembros que componen ahora el Grupo Mixto, Néstor Rego, del BNG, Alberto Catalán, de UPN, y Cristina Valido, de Coalición Canaria, solo está última ocupa cargo municipal: es concejala de El Rosario, un municipio de Tenerife de cerca de 18.000 habitantes. Según aclaran fuentes en su partido, Valido cobra por asistencia a pleno 110 euros cada dos meses que es la frecuencia con la que se reúne este órgano.

20 ediles en el Grupo Popular, entre ellos, Marta Rivera de la Cruz

Pero son los dos grupos mayoritarios copan el ranking de estas duplicidades. En el PP, que cuenta con 137 escaños en esta legislatura, hay una veintena de diputados que ostenta a la vez cargos municipales, y entre ellos hay once regidores: Javier Antona, alcalde de Santa Cruz de La Palma (15.361 habitantes); Raquel Clemente, alcaldesa de Celadas (Teruel, 362 habitantes); Manuel García Felix, alcalde de La Palma del Condado (Huelva,10.770 habitantes); Carlos Gil, alcalde de Benavites (Valencia, 667 habitantes); Alberto Herrero, alcalde de Calanda (Teruel, 3,755 habitantes); María del Socorro Cuesta, alcaldesa del Espirdo, (Segovia, 1.457 habitantes); Alfonso Carlos Macías, alcalde de Barcarrota (Badajoz, 3445 habitantes); Bartolomé Madrid, alcalde de Añora (Córdoba, 1.524 habitantes); Pedro Samuel Martín García, alcalde de Carbajosa de la Sagrada, (Salamanca, 6.947 habitantes); Antonio Martínez Gómez, alcalde de Mahora (Albacete, 1.359 habitantes) y Daniel Pérez Osma, alcalde de Las Valeras (Cuenca, 1.516 habitantes).

Además, el grupo parlamentario de Alberto Núñez Feijóo tiene en su bancada cuatro tenientes de alcalde, una de ellas, la exdirigente de Ciudadanos, Marta Rivera de la Cruz, que es Tercer Teniente de Alcalde y delegada del área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. En una entrevista en El Mundo Almeida defendió que pueda desempeñar ambos papeles. “A mí me parece, tal y como mantuve una conversación con ella desde el primer momento, que es compatible. No es la primera persona que tiene el cargo de concejal de Gobierno del Ayuntamiento y la condición de diputado. Además, tener una voz del municipalismo en el Congreso me parece razonable y, por tanto, no veo que haya dificultad en que pueda compatibilizar ambos cargos”, señaló.

El regidor añadió que “no le molesta” que Rivera de la Cruz continúe así. “Ni es la primera ni va a ser la última que compatibilice el cargo de concejal con el de diputado nacional. Insisto, es una voz del municipalismo que tenemos en el Congreso de los Diputados”, zanjó.

La bancada de Feijóo también tiene cinco concejales, entre ellos, Carlos García Adanero, que abandonó UPN para pasarse al PP y ahora, además de diputado, es concejal de este partido en el Ayuntamiento de Pamplona.

16 en el PSOE, entre ellos seis alcaldes

Los socialistas no se quedan a la zaga y de sus 121 diputados permiten que 16 de ellos ostenten también responsabilidades locales. Seis son alcaldes: Manuel Arribas Maroto, de Sanchidrián (Ávila, 715 habitantes); Lázaro Azorín Salar, de Pinoso (Alicante, 8.084 habitantes); Juan Francisco Serrano Martínez, de Bedmar y Garcíez (Jaén, 2.642 habitantes); Isabel Iniesta Egido, de Alpera, (Albacete, 2.245 habitantes); Begoña Nasarre Oliva, de Alcolea de Cinca (Huesca,1.160 habitantes); Herminio Rufino Sancho Íñiguez, de Mezquita de Jarque (Teruel, 84 habitantes).

El PSOE también sienta en sus filas a dos tenientes de alcaldes, Teresa Llorens Carbonell, diputada por Barcelona y Primera Teniente Alcaldía del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, un municipio de 68.152 habitantes; y Luis Alfonso Rey de las Heras, diputado por Soria y Teniente de alcalde del Ayuntamiento de ese provincia

Junto a los citados, el grupo de Pedro Sánchez tiene otros ocho ediles en diferentes consistorios, entre ellos en Huelva, Guadalajara, Linares (Jaén), Marbella (Málaga), o Briviesca (Burgos).