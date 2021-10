Ángel Garrido se da de baja de Ciudadanos meses después de anunciar su abandono de la política

El pasado 19 de marzo anunció que dejaba la politica. Y ahora también abandona la militancia en Ciudadanos, el partido en el que recaló tras dejar previamente el PP. El expresidente de la Comunidad de Madrid con el PP Ángel Garrido se ha dado de baja esta semana de la formación que lidera Inés Arrimadas y con la que concurrió como número 13 a las elecciones autonómicas de 2019 en una operación sorpresa fraguada en secreto con Ignacio Aguado, ex lider regional de Ciudadanos. Fue la respuesta a la decisión de Pablo Casado de no apostar por él para aquellas autonómicas, las primeras de Ayuso. A cambio, el líder del PP le ofreció ir de cuatro en la lista del PP al Parlamento Europeo, una oferta que Garrido considero insuficiente. En las recientes elecciones del 4 de mayo no formó ya parte de ninguna candidatura.

Al anunciar su marcha Garrido dejó dicho: "Todo en la vida tiene un principio y un final, también el trabajo en política. Hoy, tras un largo periodo de actividad en la vida pública de más de 25 años, toca la despedida", comienzaba entonces la carta de Garrido, el que fuera presidente regional durante un año después de que Cristina Cifuentes dimitiera del cargo por el escándalo de su máster fraudulento. "A partir de mayo seré un ciudadano más. Quien me busque me encontrará siempre en el centro, de donde nunca me he movido", se despidió Garrido.

En su comunicado Garrido lamentó que la política haya "cambiado" y que ahora mismo se diera "una política de bloques, radicalismo y en buena medida crispación", para él "el peor escenario que se pueda plantear". En esa despedida agradeció su acogida en Ciudadanos Madrid, "su cariño y su confianza desde el primer minuto hasta el último" y le deseó suerte a Edmundo Bal, que ocupó la candidatura a la Asamblea tras la renuncia de Aguado a hacerlo.

En su carta también se refirió a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso: "Sé que no han sido dos años fáciles ni para ella ni para mí". "Compartir Consejo de Gobierno desde partidos distintos, tras muchos años con la misma militancia, seguramente no hacían especialmente fáciles las cosas, pero sin duda, más allá de esto, me quedo con los muchos años de trabajo, de amistad desinteresada y de ayuda mutua. Seguirá siempre contando con mi cariño y afecto", trasladó Garrido a la presidenta.

Desde entonces se ha vuelto a rumorear que en Génova quería 'rescatarle', algo que fuentes cercanas al ex presidente a la Comunidad de Madrid han descartado en declaraciones a El País. Fuentes del grupo parlamentario aseguran a esta redacción que ese regreso era algo "poco probable" porque "el plantón que dio en su día al partido sentó muy mal entre sus compañeros de filas y también en la dirección".

Según publica El Confidencial, el exconsejero de Transportes ha regresado a la empresa privada fichando como asesor externo –'senior advisor'– de dos compañías, la promotora inmobiliaria Gestilar y Dimensia, una compañía de ingeniería logística, en la que el expolítico estuvo trabajando hace más de 25 años, ya que es ingeniero de minas por la Universidad Politécnica de Madrid. No obstante, este diario aclara que no formará parte de la plantilla de ninguna de estas compañías y entre sus funciones figuran las de participar en consejos técnicos o de dirección, fijar objetivos y estrategia, comunicación corporativa y relaciones externas, además de gestionar certificaciones de calidad y medioambientales, elaborar planes de sostenibilidad o trabajos técnicos de ingeniería.

Garrido, además, es tertuliano desde el pasado mes de abril del programa de Risto Mejide 'Todo es mentira', como lo son otros expolíticos, entre ellos, su antecesora en la presidencia madrileña Cristina Cifuentes, la exministra y expresidenta del Congreso Celia Villalobos, o el exdiputado de Ciudadanos Marcos de Quinto.