Arrimadas y Abascal intensifican la presión sobre Feijóo para que presente una moción de censura contra Sánchez

Inés Arrimadas y Santiago Abascal han decidido unirse para mantener la presión sobre Alberto Núñez Feijóo con el fin de que sea su partido el que presente una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusan de estar “blanqueando a delincuentes” al decidir reformar el delito de sedición. De momento, el PP ha ignorado las peticiones de ambas formaciones.

Este miércoles la líder de Ciudadanos ha desvelado durante una entrevista con Carlos Herrera en la Cadena Cope que habló por teléfono con Santiago Abascal sobre la necesidad de presentar esa moción de censura por la “infamia” que supone la reforma del delito de sedición y para convocar una elecciones generales en las que los ciudadanos le den a Sánchez en lo que “más le duele: los votos”.

Fuentes de su equipo han confirmado a esta redacción que la conversación se produjo el lunes por la tarde, después de que Arrimadas enviara un mensaje esa misma mañana al líder de Vox para decirle que quería hablar con él sobre ese asunto. Fue el mismo día en el que el dirigente de extrema derecha ofreció una rueda de prensa para retar también al PP a dar ese paso. La conversación entre ambos se desarrolló en “un tono cordial” y se centró en la necesidad de presentar cuanto antes la moción contra el Gobierno, coincidiendo ambos en que debe de ser el PP el que tome la iniciativa en esta ocasión, además de compartir algunas “otras reflexiones” sobre la “estrategia errónea” que a juicio de ambos estaba manteniendo Feijóo, con el que Arrimadas en cambio no ha llegado a hablar.

Durante la entrevista con Herrera, Arrimadas ha insistido en que no le vale que en el PP digan que no presentan la moción de censura al saber que no saldrá adelante con el compromiso de que si gobiernan anularán todas esas reformas porque “no se fía”. “Primero, porque para entonces Junqueras puede estar en el Congreso porque le han quitado la inhabilitación. Segundo, porque a Sánchez le puede salir bien el plan de que sea rápido y no se entere nadie. Y tercero, porque somos conscientes de que el PP hace promesas que luego no cumple”, ha esgrimido.

A su juicio, lo que está haciendo Sánchez es “muy grave” y la única de manera de que esa tramitación se paralice ya es con una moción de censura. “La moción de censura es útil y es el momento de hacerlo porque aquí hay que pensar en chafarle el plan a Sánchez y paralizar la tramitación”, ha sentenciado Arrimadas, que ha asegurado que si ella liderara la oposición, abanderaría sin “ninguna duda” la moción.

La dirigente de Ciudadanos ha sido preguntada por si no teme que vuelvan a encasillarles en la famosa foto de Colón, cuando el entonces líder de su partido, Albert Rivera, compartió escenario con Abascal y el expresidente del PP Pablo Casado, tras asistir los tres partidos a una manifestación contra Pedro Sánchez y sus pactos con los “separatistas y nacionalistas”, en la que exigieron que convocara elecciones generales. Aquella imagen les costó que les bautizaran como “el trifachito”.

Arrimadas ha restado importancia a esa posibilidad y ha argumentado que, aunque sus posiciones y las del partido de extrema derecha fueran “distintas”, cuando Vox presentó en 2020 la moción de censura contra Pedro Sánchez —en la que el PP y Ciudadanos votaron en contra—, Abascal incluso le agradeció “las formas exquisitas y el respeto” que demostró durante su intervención, una actitud que contrastó con la hostilidad que le demostró Casado a su antiguo compañero de partido.

La dirigente de Ciudadanos ha reconocido que a ella “no le importa” y no le “acompleja” coincidir con Vox en algunas cosas, como ahora en lo del delito de sedición y en la necesidad de presentar una moción de censura por ese motivo contra el Presidente del Gobierno. “Si nosotros votamos en alguna cuestión igual que Vox en el Congreso, a mí no me ha dado ningún tipo de complejo”, ha asegurado, aunque de inmediato ha recordado que“ es verdad que en muchísimas otras ocasiones votamos de manera diferente”. “No pasa absolutamente nada”, ha dicho.

“Yo cuando veo al presidente del Gobierno blanqueando todos los días a los delincuentes y haciendo un Código Penal a su medida no tengo complejo ninguno”, ha señalado, insistiendo en que aunque “tenemos posiciones diferentes en otros asuntos, coincidimos en esto”. “Así que llamé a Santi y y le trasladé que es el PP el que tiene que dar el paso, que esto es suficientemente grave como para moverse”, ha señalado.

La líder de Ciudadanos ha recordado que la moción sería “una medida instrumental” para convocar en seguida elecciones generales con la esperanza de que entonces Sánchez “pague inmediatamente en votos esta infamia”. “Lo que está haciendo Sánchez, hablar del delito de sedición con sediciosos, es una cosa espectacular”, ha denunciado