Arrimadas no aclara sus planes en Ciudadanos y el PP tienta a Villacís

Ciudadanos ha iniciado la cuenta atrás para afrontar su próximo reto: las elecciones municipales y autonómicas de finales de mayo del 2023, una cita para la que quedan apenas siete meses y que la dirección del partido ha empezado a preparar con el vértigo de saber que de sus resultados dependerá que la marca no muera definitivamente. Un nuevo batacazo electoral pondría muy difícil a Inés Arrimadas su propia supervivencia y la del partido. La liíder del partido, de momento, silencia sus planes de futuro mientras el PP sigue lanzando la caña a Begoña Villacís con el fin de desactivar el único reducto de votos que les puede quedar en Madrid.

En el partido, sin embargo, no tiran la toalla y aseguran que van a ser “decisivos” en varios parlamentos autonómicos y en numerosos ayuntamientos para formar gobiernos porque el proyecto “liberal” que representan sigue siendo “necesario”. El mensaje es el mismo que han reiterado ante otras recientes elecciones –como las andaluzas y, antes, las de Castilla y León–. Sin embargo, la realidad con las que se han dado de bruces ha sido bien distinta. El PP –e incluso Vox– se está quedando con su electorado y sigue extendiendo sus tentáculos allí donde pueden para que desaparezcan. Lo están intentado en Madrid con Begoña Villacís, que se ha convertido en la única esperanza de Ciudadanos para no morir. Por ahora todo son incógnitas.

De momento, la formación está a punto de acabar el proceso de refundación que inició el pasado mes de junio y que culminará con la celebración de una Asamblea General extraordinaria, prevista para los días 13, 14 y 15 de enero de 2023, con la que intentarán relanzar el proyecto. A la cita tienen que llegar ya con la dirección renovada. Por ello han puesto fecha a sus primarias internas. Serán entre el 9 y el 10 de enero de 2023, es decir, unos días antes del cónclave, siempre y cuando el Consejo General, máximo órgano del partido, dé en su próxima reunión el visto bueno a la propuesta, dado que sus miembros tiene capacidad para presentar enmiendas.

De todas las que hay, la gran incógnita sigue siendo si Inés Arrimadas se presentará a la reelección para continuar al frente del partido. El lunes pasado la líder de la formación volvía a guardar silencio sobre sus planes de futuro al ser preguntada al respecto durante la rueda de prensa que ofrecía tras la reunión que había mantenido de manera telemática con los miembros de la Ejecutiva Nacional. No es la primera vez que lo hace. Arrimadas lleva deslizando desde hace bastante tiempo mensajes y comentarios que suenan a despedida, aunque nunca ha sido categórica.

Arrimadas y Villacís, entre ellas anda el juego

Lo cierto es que la mayoría de los dirigentes sigue sin saber si Arrimadas está dispuesta a continuar o decidirá ceder el testigo a otra persona. Y quienes lo saben no quieren confirmar ni desmentir nada, aunque hay quien apuesta por que la jerezana no volverá a presentarse y se mantendrá únicamente como presidenta del grupo parlamentario hasta que acabe la legislatura. De ser así, la única alternativa que tiene Ciudadanos para sobrevivir es Begoña Villacís, que tampoco ha especificado si repetirá como candidata al Ayuntamiento. La vicealcaldesa de Madrid, que se declara “muy amiga” de Arrimadas, ha reiterado por activa y por pasiva que no tiene pensado marcharse al PP, pero quienes la conocen cuentan que no vería con malos ojos la posibilidad de negociar un candidatura conjunta en las próximas municipales y autonómicas. En su entorno ni desmienten ni confirman tal posibilidad, pese a saber que la idea no es del agrado de la líder del partido. Por su parte, Almeida ha dejado claro que el PP concurrirá en Madrid solo con sus siglas.

De momento, todos los cantos de sirena que le han estado lanzando estos días desde las filas del partido de Feijóo los ha esquivado insistiendo en que ella va a seguir defendiendo el proyecto “liberal”. El debate volverá a surgir durante Asamblea General, al igual que el del cambio de nombre para sustituir la marca Ciudadanos, muy desgastada, por la de “partido Liberal” o simplemente “Liberales”.

El pasado miércoles, festividad de La Almudena, la propia Villacís dejó caer antes de participar en la misa que se celebró en la catedral madrileña, que “lo de las siglas habrá que verlo” dado que Ciudadanos se encuentra en pleno proceso de refundación, y “eso es una de las cosas que se someterá a debate en la asamblea”. Pero de sus planes, ni mú.

Las dificultades para cerrar candidaturas autonómicas

El problema con el que se enfrenta ahora la cúpula es la selección de candidatos autonómicos, no tanto como municipales, dado que en varias comunidades el partido ha sufrido serias crisis o está prácticamente desaparecido. Muchos de los líderes que antaño eran referentes de Ciudadanos, ya no están. Este sábado Arrimadas intentaba insuflar ánimos a los suyos en la presentación de medio centenar de aspirantes a alcaldes en las municipales de Andalucía en un acto celebrado en Sevilla. “No estamos muertos” y “tenemos que ir con la cabeza alta”, animó la dirigente de Ciudadanos. “Aquí estamos los que no tenemos precio, los que no nos vendemos”, remarcó después en clara referencia a los hasta hace unos meses consejeros y caras visibles de Ciudadanos en esa omunidad, que han optado por trabajar para el PP en diferentes ámbitos, como el propio Juan Marín. “Los que no quieran estar en el proyecto que no molesten”, ha pedido la líder.

Las deserciones para disgusto de los dirigentes que ahora mandan en la formación que se hace llamar ahora “liberal”, han continuado a lo largo de estos meses. El pasado martes, sin llegar más lejos, dimitió toda la cúpula de Toledo alegando “falta de transparencia” en la designación de candidato a la Alcaldía de Toledo, un proceso que dicen que se hizo “a espaldas de los militantes del partido”. Los disidentes acaban de anunciar el lanzamiento de un nuevo proyecto: 'Aquí Ahora'.

En septiembre se marchó el secretario de Organización de Ciudadanos, Borja González, que había sucedido en el cargo a Fran Hervías, huido al PP y luego despedido por su nuevo líder, Alberto Núñez Feijóo. En octubre dio el portazo la presidenta del grupo municipal de Barcelona, Luz Guilarte, justo una semana después de que la dirección del partido que lidera allí Carlos Carrizosa, iniciara el proceso de expulsión del concejal Paco Sierra por “autoproclamarse presidente”. Guilarte iba a encabezar la candidatura al Ayuntamiento en estas próximas elecciones sin convocar primarias. Las bajas en Ciudadanos de Catalunya han sido una tónica general en estos meses. La marcha más sonada del grupo que lideró Manuel Valls fue la de Celestino Corbacho, quien se retiró por “motivos personales”. También destaca la salida de Marilén Barceló en mayo de 2021 por desacuerdos con el partido. Barceló pidió integrarse en Barcelona pel Canvi, que ha pasado a llamarse que ahora ahora Valents.

Este fin de semana Arrimadas intentaba desmentir que esté encontrando dificultades para reclutar candidatos. En Valencia daba “por hecho” que la formación tendrá una lista para presentar a las elecciones autonómicas para la Generalitat Valenciana. Sin embargo, al ser preguntada por quién encabezará esa lista evitaba dar nombres limitándose a asegurar que “se cumplirán escrupulosamente los procesos establecidos en los estatutos” del partido. “Estamos preparados y doy por hecho que vamos a tener una lista autonómica en la Comunitat Valenciana porque además es necesario: llevamos 40 años de bipartidismo, 40 años en los que tanto el PP como el PSOE han tenido mayorías absolutas y en los que la Comunitat Valenciana está abandonada”, manifestaba.

Arrimadas también vaticinaba que el partido continuará estando “tanto en las municipales como en todas las elecciones autonómicas que se prevén en la misma fecha”. Pero los líos internos, y el constante goteo de deserciones están dificultando esa tarea. Nadie sabe, por ejemplo, contestar quién encabezará la candidatura a la Asamblea de Madrid para enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso después del fiasco que protagonizó Edmundo Bal. Por ahora, el único que ha dado un paso al frente ha sido el economista y militante de Las Rozas, Juan Carlos Bermejo, -ducho ya en esos procesos- que hace cerca ya de dos meses anunció en las redes sociales que se presentará a las primarias, un proceso que el partido quiere celebrar después de solventar las que ya hay convocadas para renovar la dirección nacional.