Arrimadas presenta los candidatos de Ciudadanos a las municipales en Andalucía: “Aquí estamos los que no tenemos precio”

La cita de Ciudadanos en Sevilla para la presentación de los principales candidatos a las elecciones municipales de mayo en Andalucía ha tenido dos menajes claros. Uno para los militantes y simpatizantes: “no estamos muertos” y “tenemos que ir con la cabeza alta”. Y otro, directo, pero sin menciones, en el que han criticado a los miembros de la formación que han acabado en instituciones, propuestos por la mayoría absoluta del PP, por no escoger “lo correcto”, por quedarse “la comodidad de un sillón” y “venderse al mejor postor”, en palabras del diputado por Málaga en el Congreso, Guillermo Díaz.

“Aquí estamos los que no tenemos precio, los que no nos vendemos”, ha remarcado Inés Arrimadas en clara referencia a los hasta hace unos meses consejeros y caras visibles de Ciudadanos en la comunidad, que han optado por trabajar para el PP en diferentes ámbitos. De hecho, todos los que fueran consejeros menos Rogelio Velasco y Manuel Alejandro Cardenete (y muchos diputados) están ahora trabajando para el gobierno de mayoría absoluta de Moreno. “Los que no quieran estar en el proyecto que no molesten”.

“No tenemos techo”

A partir de ahí, ha reconocido la “valentía” de los militantes que “se quedan” porque no duda de que “Ciudadanos sigue siendo imprescindible”. Como ejemplo, ha puesto la petición que le ha hecho a Feijóo de que presente una moción de censura a Sánchez para ralentizar los plazos de la modificación del delito de sedición.

En cualquier caso, Inés Arrimadas ha pedido a los candidatos a las alcaldías en las próximas elecciones municipales en Andalucía que sean “la red que aguante al partido” en estos momentos que, reconoce, “difíciles” y en los que la marca nacional no ayuda. Y ha reclamado a los suyos que combatan “un estado de ánimo”. Porque, asegura, lo que “quieren es que no haya papeleta de Ciudadanos en las próximas elecciones”. “Es pediros mucho - les ha dicho a los alcaldables- pero tenéis que tirar del carro”.

En la misma línea se ha expresado Guillermo Díaz, también portavoz de la refundación, que ha señalado a los asistentes como los que han elegido “entre venderse al mejor postor o ser honorables, ser honorables”. “No quiero que me diga mi hijo que en el peor momento de mi partido dejé colgados a los afiliados y simpatizantes de ciudadanos colgados”. Y ha llamado a los militantes a resistir porque “resistir es vencer”.

Miguel Ángel Aumesquet (candidato a la alcaldía de Sevilla) también ha intentado levantar el ánimo de un aforo de unas 150 personas en el Hotel ABBA de la Encarnación: “¿No estábamos muertos?”. “Somos esenciales y vamos a volver”. Por su parte, Concha G. Insúa, candidata a la alcaldía de Granada, ha reclamado “volver al comienzo, al centro, volver a empezar”.

Así, los cabeza de cartel en las capitales de provincia por Ciudadanos (salvando Córdoba para la que no tienen nombre aún) son los siguientes: Rafael Jesús Burgos Catelo para Almería, Juan de Dios Sánchez López en Cádiz, Concepcion Gonzalez Insua para Granada; en Huelva se presentará Guillermo José García de Longoria Meduña, en Jaén peleará por la alcaldía Gabriel Soria Díaz, en Málaga lo hará Noelia Losada Moreno y en Sevilla, el mencionado a Miguel Ángel Aumesquet.

Lista de las candidaturas municipales cerradas.