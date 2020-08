Arrimadas pide "dejar a un lado las luchas partidistas" para negociar los Presupuestos de emergencia nacional y rechaza pactar el Poder Judicial

Inés Arrimadas ha confirmado su disposición a negociar con el Gobierno los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 pese a las advertencias de Podemos, que ha condicionado su apoyo a las próximas cuentas públicas a que Sánchez no pacte con su partido, un tema sobre el que ha preferido no profundizar en la primera rueda de prensa que ha ofrecido tras finalizar su baja por maternidad. "No voy a entrar en los problemas internos que tenga el Gobierno. Pero yo estoy convencida de que a Podemos le gusta más negociar con Bildu y ERC que con Ciudadanos", ha señalado, para añadir que está segura de que "la gran mayoría de los españoles prefiere que esos presupuestos sean condicionados por Ciudadanos, porque es el partido que va a garantizarles "soluciones a sus problemas".

La líder de Ciudadanos ha adelantado que acudirá el próximo miércoles a la Moncloa a la entrevista con Sánchez con "espíritu constructivo" para sentarse a hablar "con responsabilidad" sobre unos presupuestos "buenos y sensatos", por lo que será "muy exigente". Arrimadas cree que la grave situación por la que atraviesa nuestro país con los rebrotes de la Covid-19 requiere que los partidos "dejen a un lado las luchas partidistas" y se centren en buscar "las mejores soluciones para los españoles" que lo están pasando mal. Por ello considera que la ronda en la Moncloa con los líderes de la oposición que inicia el presidente este miércoles "no puede ser una reunión más entre el presidente y los lideres de la oposición porque no estamos en una situación normal".

"Tenemos los peores datos de Europa, los rebrotes se están disparando y las previsiones económicas para España son las peores de todas, según la OCDE", ha lamentado. "Pero podemos revertir los datos si trabajamos unidos, si el Gobierno corrige errores y dejamos a un lado las luchas partidistas", ha insistido Arrimadas.

Uno de los temas "prioritarios" que planteará a Sánchez en su visita a Moncloa será "la vuelta al cole" para que sea "una transición lógica en condiciones de seguridad" y "con una única estrategia a nivel nacional y no 17" para afrontar la pandemia y los rebrotes. A su juicio, la situación requiere "criterios coordinados" entre las CCAA y el Gobierno central que "sigue teniendo las competencias en materia de Educación, aunque sean compartidas". "Pedimos a Sánchez liderazgo y coordinación", ha zanjado.

Además, pedirá al presidente del Gobierno que se alarguen los ERTE que decaen a finales de septiembre porque cree que es la única manera de garantizar unas mínimas condiciones económicas a muchas familias que lo están pasando muy mal en esta crisis.

En lo que no van a entrar es en la negociación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que el PSOE ha intentado negociar con el PP, de momento sin éxito. Arrimadas ha recordado que su partido quiere reformar el sistema de elección de los órganos judiciales, y ha reprochado a los dos grandes partidos que estén pensando en ese "reparto de cromos", como lo considera Ciudadanos, mientras hay temas mucho más urgentes por abordar.