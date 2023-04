Aznar, ‘preocupado’ por la meritocracia en España: “Han decidido arrasarla”

El expresidente José María Aznar ha vuelto a reclamarse esta tarde depositario de la tradición liberal del centro derecha en un encuentro público —el segundo este año— con Nicolás Redondo Terreros, que fue secretario general del PSOE en el País Vasco cuando Aznar lideraba el Ejecutivo y hoy se sitúa en el margen ideológico diestro de su partido. Ambos han vuelto a suspirar por la necesidad de acuerdos entre PSOE y PP ante los males de España. Entre estos está, según Aznar, que la sociedad se ha decidido a “arrasar la meritocracia” en favor de “derechos colectivos” y “grupos singulares excluyentes”.

Preocupa a Aznar, que durante su primer gobierno aupó a la presidencia de las compañías recién privatizadas a amigos de su infancia y juventud como Juan Villalonga (Telefónica) o Miguel Blesa (Caja Madrid) que se considere “más virtuosos cuanto más minoritarios” a colectividades sobre cuya esencia no abundó, aunque se infería que se estaba refiriendo, entre otros, a los transexuales, sobre los que ya había bromeado en febrero al hilo de la reforma legal que permite el cambio de sexo en el registro civil sin informe médico.

El debate se celebró en la Universidad Francisco de Vitoria, privada, que imparte un máster de “acción política” patrocinado por el Instituto Atlántico de Estudios, entidad cuya cabeza visible es Aznar y que tiene sede en el mismo edificio que la fundación FAES del PP. Desde esta tribuna lamenta el expresidente que en España se hayan perdido “espacios de centralidad” en favor de “posiciones demasiado radicales y dogmáticas”. Coincide en el diagnóstico Redondo Terreros, que recientemente sorteó un expediente de expulsión del PSOE por alabar a Isabel Díaz Ayuso. Así, defendió este que la “justicia popular que defienden los podemitas” supone “un elemento de fracción del Estado de Derecho”, en alusión a las reformas de los delitos sobre violencia contra las mujeres.

El PP “se ha modernizado”, el PSOE está muy a la izquierda

El diagnóstico de los partidos socialdemócratas occidentales de que su supervivencia tras la resaca de la Gran Recesión pasaba por apegarse a sus raíces izquierdistas es, según Redondo, una “moneda falsa” que aleja a los votantes más que afianzarlos; lo que convendría sería dialogar con el centro derecha de inspiración liberal. Aznar no ve claro que esto sea posible, pero no por que los suyos no estén a la altura. El “pilar” que representa el PP “es una garantía porque pervive sustancialmente en sus esquemas y compromisos originales y se ha modernizado, cosa que no ocurre en el otro pilar”. No se habló de corrupción.

La unión contra los nacionalismos (no españolistas) y la “preservación de los valores de la Constitución”, que según Aznar obligan a una especial consideración del “mantenimiento del concepto de España” serían puntos deseables de ese consenso entre la izquierda y la derecha moderadas. Infelizmente, según los interlocutores, la izquierda es reticente a los pactos hasta “el paroxismo”, en opinión de Redondo, y está abonada al “disparate nacional”, para indignación de Aznar. La situación en Catalunya no puede considerarse un “problema doméstico”, pues es de alcance nacional, y su enfoque desde los partidos mayoritarios debería ser similar al que se decidió en la época activa de ambas personalidades respecto a la política antiterrorista. No hubo, en ese sentido, apenas referencias al fin de ETA, pero sí a los atentados del 11-M, calificados de “terribles” por Redondo Terreros, de pasada, sin alusiones ya a su autoría.