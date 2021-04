Bal critica que Ayuso plantee que entre los "extremos" Vox sea "menos malo" y Podemos "peor"

Defiende que "equidistante" no es un insulto y que al centro le quedan "a la misma distancia" ambos polos

SAN FERNANDO DE HENARES, 29 (EUROPA PRESS)

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha criticado que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, plantee que entre los "extremos" Vox es "menos malo" y Unidas Podemos "peor".

"Opina ella que no debemos ser equidistantes porque es peor uno que otro. Me imagino que desde el otro lado pensarán lo contrario (...) En palabras de Ayuso parece que dentro de los malos, eso quiero entender yo, unos son peores y otros son mejores malos", ha lanzado en un acto en San Fernando de Henares, donde ha insistido en que para Cs ambos se encuentran "a la misma distancia" dentro del arco parlamentario.

Entiende, además, que PP y PSOE deberían "responder a conceptos de moderación de centroizqueirda y centroderecha", pero ve que en esta campaña electoral se han "echado en brazos de los dos polos".

"Resulta que existe la misma distancia desde el centro, que es lo que significa la palabra equidistancia, no es un insulto, es que a mi los dos polos se me quedan a la misma distancia. A Ayuso no, a ella le queda mucho más lejos del lugar en donde ella se encuentra Podemos que Vox", ha planteado.

Al hilo, ha vuelto a solicitar a la presidenta que diga si gobernaría con Rocío Monasterio como vicepresidenta o con él, una cuestión que entiende que los madrileños "tienen derecho" a saber antes de llegar a las urnas.

Es por ello que ha instado a los votantes a que confíen en los 'naranjas' en las urnas y así garantizar la "moderación" de nuevo en el Ejecutivo regional.