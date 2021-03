Bárcenas declara que "el PP de Rajoy" le robó una grabación del expresidente hablando de la caja B

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha asegurado este martes en el juicio de la caja B que si no hay más prueba documental de la contabilidad paralela de la formación política es porque el "Partido Popular de Mariano Rajoy, no el de Casado", organizó una operación para robarle el material, entre el que figura una grabación con el entonces presidente del PP en la que queda de manifiesto su conocimiento del dinero negro. Dentro de su alusión a la Operación Kitchen, Bárcenas ha señalado al comisario Andrés Gómez Gordo, antiguo asesor de María Dolores de Cospedal y ahora al frente de la Policía en el distrito madrileño de Villa de Vallecas, como la persona que se llevó dicha grabación y otra en la que aparece Javier Arenas.

Bárcenas ha aludido en todo momento a lo que dicen los informes de la Unidad de Asuntos Internos y la Fiscalía Anticorrupción incorporados a la pieza 7 del caso Villarejo, conocida como Kitchen. En el audio con Rajoy, Bárcenas acaba de hacerle una entrega de dinero y le muestra papeles de la contabilidad –se trata de una conversación cuando estalla el caso Gürtel–y Rajoy, "espantado", le reprocha que conste ese material, se gira en su silla y lo destruye en la máquina que para tal efecto tenía detrás. Sobre esa grabación y la de Arenas, Bárcenas ha añadido: "el señor Gómez Gordo que se los llevó debería aportarlos".

Andrés Gómez Gordo es uno de los mandos policiales, miembro de la primera línea de la brigada política del PP, que están imputados en la pieza Kitchen. Gómez Gordo ha dejado la Policía en dos ocasiones para trabajar con el Gobierno de Esperanza Aguirre y después con María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. De ese periodo regresó a la Policía porque el chófer infiltrado en la familia Bárcenas era conocido suyo de los tiempos de la Comunidad de Madrid y para controlar la información que trajera respecto del extesorero.

Luis Bárcenas ha lamentado este lunes en el juicio de la caja B la “cobardía” de excompañeros suyos del PP que no “dan la cara” para reconocer que el partido se financió “irregularmente”. “Lo único que me molesta es la cobardía de personas que no están dispuestas a reconocer que nos hemos equivocado, que nos hemos financiado irregularmente. En una situación que están fuera de la política, me parece una cobardía no hacer eso de dar la cara”, ha afirmado a preguntas de su abogado.

Por otro lado, el extesorero ha negado ninguna negociación con el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López. “Enrique López no negoció nada ni conmigo ni con mi amigo. Lo que hizo es sentar a Jesús Santos [abogado del PP] que fue su interlocutor en algo que no fue nunca una negociación, que fue una exposición de posturas, de preocupaciones como Santos ha reconocido. En esta ocasión, por lo menos no ha mentido”, ha declarado.

El abogado de la acusación popular Gonzalo Boye, en representación de Observatori Desc, ha solicitado trasladar dos preguntas a Bárcenas a través del tribunal para aclarar algunos términos del interrogatorio que realizó ayer el fiscal: aclarar si los papeles del extesorero que cuestionó ayer el fiscal son los mismos que sirvieron para condenar a Bárcenas en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo y si “M. Rajoy” en esos papeles es Mariano Rajoy. El tribunal ha respondido que ambas cuestiones están claras y que no era necesario trasladarle esas preguntas al acusado.

En el turno de preguntas de la abogada del Estado, Rosa María Seoane, Bárcenas ha dicho que acordó con Gonzalo Urquijo, de Unifica, pagar entre el 25 y el 30% de la reforma de Génova con fondos de la "contabilidad extracontable" del Partido Popular.