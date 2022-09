Bruselas responde al PP de Feijóo que “puede ser más útil dar apoyos a las familias y empresas que bajar el IVA”

El PP insiste en bajar impuestos. Pero en Bruselas lo tienen tan claro como Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayudo o Juan Manuel Moreno Bonilla. Si hace unos días la Comisión Europea alertaba de que los ingresos de los impuestos “son muy necesarios” en plena carrera del PP por bajarlos, este lunes el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha respondido a las preguntas de la eurodiputada Isabel Benjumea en la comisión de Economía del Parlamento Europeo.

Benjumea ha buscado la complicidad de la Comisión Europea en su pugna fiscal con el Gobierno español. Pero no ha recibido las buenas palabras que esperaba, hasta el punto de que ha repreguntado tres veces. La eurodiputada del PP ha intentado que Bruselas respalde “rebajas fiscales, bajadas del IRPF, incentivos” en supuestas enmiendas a los planes de recuperación, acordados y aprobados con Bruselas en la primavera de 2021.

“Como norma”, ha dicho Gentiloni, “mi respuesta es que los Estados deben aplicar lo que fue acordado en el plan de recuperación. Se llegó a un acuerdo en su momento y eso es la base del instrumento de recuperación y resiliencia. Luego, hay una serie de Estados que han visto aumentada o disminuida su asignación [en España, aumentó en más de 7.000 millones por el agudo golpe de la pandemia] y que están viendo cómo ajustar sus planes. Si eso conllevara medidas fiscales, estudiaríamos que haya sostenibilidad, porque la Comisión las estudia no sólo desde el punto de vista de que sea legítimo intervenir a nivel fiscal, sino que también las contemplamos desde el punto de vista de la sostebilidad”.

En efecto, Gentiloni recordaba a la nueva secretaria de Fondos Europeos del PP que la sostenibilidad fiscal tiene que ver tanto con lo que se gasta como con lo que se ingresa. “En el contexto actual, los recursos fiscales son muy necesarios, necesitamos ingresos”, explican fuentes comunitarias: “España está recibiendo ahora mucho dinero de los fondos de recuperación y resiliencia y, por decisión propia, ha decidido canalizar buena parte de ese dinero a través de las comunidades autónomas. Pero ese dinero se acabará [en 2026]”.

Benjumea también ha insistido en buscar apoyo a las bajadas del IVA que defiende el PP. Este lunes el presidente de su partido, Núñez Feijóo ha pedido bajar el IVA a alimentos básicos. “En general”, ha dicho Gentiloni, “tenemos unas reglas muy claras sobre las posibilidades de reducir el IVA o los impuestos al consumo, y unas orientaciones muy claras sobre lo que se puede o no se puede que decidimos en abril pasado, no hace tanto tiempo. Esto es algo que respetar, no se puede reducir más allá de terminados límites”.

Gentiloni, además, le ha dicho a la eurodiputada del PP: “En un contexto de emergencia, hay que tener cuidado con la reducción de los impuestos al consumo, porque hay que apoyar la transición energética, la transición climática, y puede ser más útil apoyar a las familias y empresas vulnerables que reducir el IVA o los impuestos al consumo. Pedimos que no reduzcan solo el IVA, porque podemos apoyar de forma diferente sin socavar la transición climática”.

El comisario italiano ha explicado también a Benjumea que “la Comisión Europea lleva años comprometida con reducir las diferencias de impuestos dentro de la UE, cuando son resultado de planificación fiscal agresiva y pone en peligro el mercado único y las condiciones equitativas. Es un objetivo general en las recomendaciones por países. La Comisión no tiene intención de igualar las políticas fiscales de los Estados miembro, las diferencias existen, pero intentamos evitar la planificación fiscal agresiva y una aplicación del acuerdo global del 15% de impuesto de sociedades mínimo para las multinacionales. Más allá de eso, la discusión dentro de los Estados miembro es legítima, no es algo en lo que quiera inmiscuirse la Comisión Europea”.