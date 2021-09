Calviño responde a Casado: "Nunca he visto a un líder de la oposición que ataque a la imagen de su país"

No es la primera vez que Pablo Casado aprovecha sus reuniones con líderes europeos para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta vez ha sido en Berlín, en un acto del Partido Popular Europeo en vísperas de las elecciones alemanas, que no pintan bien para la CDU/CSU, y de la salida de Angela Merkel de la política institucional.

En ese contexto, ante jefes de Gobierno populares europeos, Casado no escatimó críticas al Gobierno español: "Estamos en Berlín, en Europa, ¿alguien me puede decir un Gobierno más radical que el de Sánchez? No hay ministros comunistas en ningún Gobierno de la UE después de la caída del Gobierno de Tsipras", proclamó, para añadir que el Gobierno "más radical" de la historia de España no puede dar "lecciones" sino hacer "propagada".

Europa exige respeto a la independencia judicial y al Estado de derecho.



Sánchez debe mover ficha para desbloquear el CGPJ y dejar de atacar a la Justicia.



Podemos renovarlo ya si cumple con la Constitución, la UE y sus promesas electorales: que los jueces elijan a los jueces. pic.twitter.com/8KlQVrT07L — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 9 de septiembre de 2021

Casado también sembró dudas sobre la buena gestión del plan de recuperación español, que recibió las notas más altas por la Comisión Europea, que ya ha liberado los primeros 9.000 millones de euros y que está previsto libere otros 10.000 millones antes de que acabe el año.

"Quiero expresar mi asombro ante las palabras del principal líder de la oposición, que no ataca al Gobierno, sino que ataca el interés y la imagen de nuestro país", ha dicho la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, a la llevada a la reunión del Eurogrupo en Eslovenia: "En un momento en el que lideramos las vacunas, que hemos tenido un papel relevante en la evacuación de Afganistán, que estamos siendo motor de la recuperación en Europa, no entiendo que el PP, en lugar de sumarse al éxito colectivo, tenga una actitud destructiva que daña el interés y la imagen de España".

Calviño ha añadido: "Es una actitud que no es de recibo, contra la imagen de España, que está siendo reconocida y respetada por sus socios. Como líder de la oposición, es un comportamiento inaudito, nunca lo he visto en los ámbitos internacionales. Es visto con asombro e incomprensión por parte de nuestros socios europeos".

La vicepresidenta económica ha recordado que "la presidenta de la Comisión Europea ha descrito a España como un país que encardina el alma de Europa". Y ha afirmado: "Yo no puedo entender que desde el Partido Popular, en lugar de apoyar y subirse a esta agenda positiva de recuperación, lo que hagan es tener una actitud destructiva absolutamente dentro de España y tratar de dañar la imagen y el interés de nuestro país".

"Como líder de la oposición, el señor Casado debería saber que se trata de un tipo de comportamiento inaudito. O al menos yo nunca he visto en los ámbitos internacionales que un líder político se dedicase a atacar los intereses y la imagen de su país", ha proseguido Calviño: "Se trata de una actitud que no es de recibo, puesto que trata de socavar el trabajo responsable y reconocido por nuestros socios, que hacemos desde el gobierno para defender el interés público, para defender los intereses de nuestro país y la imagen de España reconocida y respetada en el ámbito internacional".