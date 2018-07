El equipo de Casado cree que el caso del máster "confirma" que es "el idóneo" para presidir el PP

El equipo del nuevo presidente del PP, Pablo Casado, no solo quiere restar importancia al caso del máster por el que se investiga al líder popular. Considera, además, que esa investigación "demuestra" que Casado "es el idóneo" para ocupar ese puesto. Así lo ha asegurado este martes Teodoro García, uno de sus más estrechos colaboradores que fue jefe de campaña del máximo jefe de los populares durante las primarias.

"El máster más importante que ha hecho Casado es ganar las primarias del PP", ha asegurado García en una entrevista en EsRadio. Preguntado sobre las últimas actuaciones judiciales que han dejado en evidencia que la Universidad Rey Juan Carlos no encuentra los cuatro trabajos con los que aprobó el máster de la polémica, García ha considerado que "Pablo ha actuado con total transparencia" respecto a sus estudios.

"Cualquier intento de estirar la información solo demuestra que él es el idóneo" para dirigir el PP, ha sentenciado, antes de añadir: "Lo único que se puede decir es que la Universidad no encuentra los trabajos, que me enseñe la universidad los trabajos del resto de estudiantes".

A su juicio, la causa no hace más que "confirmar que Pablo es el idóneo". Si lo único que se puede decir es si encuentran o no sus trabajos de la universidad, se confirma que Pablo Casado es el idóneo para presidir el PP y para convertirse en presidente del Gobierno", ha añadido.

García se suma a otro de los miembros del equipo de Casado, el exvicesecretario Javier Maroto, que anoche censuró que la jueza que investiga el máster de Casado, a la que tiene "el máximo respeto en su carrera profesional", se le ha dicho "no sé cuantas veces" que no tiene jurisdicción sobre este tema. "Yo ya no sé si hay alguna razón además de la judicial para que erre que erre esté preguntando sobre un tema sobre el que no tiene jurisdicción y lo dejo en el aire porque no quiero tener ningún problema", apostillaba.