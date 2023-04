Carmena apoya a Rita Maestre: “Ojalá sea la nueva alcaldesa de Madrid”

El espaldarazo oficial de Manuela Carmena a la candidatura de Rita Maestre a la alcaldía de Madrid ha llegado este mediodía. “Ojalá sea la nueva alcaldesa”, ha expresado la exregidora en un acto en el distrito de Moratalaz para presentar el proyecto de Más Madrid para levantar residencias comunitarias de mayores en los barrios. “Hay que votar a la bondad”, ha dicho Carmena, que se ha declarado “harta” de que en política “lo que se valore sea el malismo y la mentira” en lugar de “la verdad, la sinceridad y la eficacia”.

“Estoy fuera, no estoy con nadie ni con nada”, había prevenido al empezar su intervención la alcaldesa entre 2015 y 2019. Su salida tras no lograr la reelección provocó un cisma en su candidatura que se saldó, tras la refundación de Más Madrid con Maestre a la cabeza, con el esqueje de Recupera Madrid, teóricamente más afín de partida a la exalcaldesa, pero que ha ido perdiendo fuelle y hoy sobrevive a duras penas, con dos ediles. Aquello queda ya atrás, hasta cierto punto; Carmena recela hoy de las “siglas” y las “estructuras tan recubiertas de ideología y tan poco de sentido práctico”. “Quizá algún día no solamente metamos la papeleta de una sigla electoral, sino de un proyecto concreto que queremos que se haga y en el que a lo mejor no solamente esté un grupo electoral o un partido”, ha señalado.

Madre mía, cómo te echamos de menos, Manuela

En el acto estuvieron presentes la candidata Maestre y la aspirante del partido a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Mónica García. Ambas se deshicieron en elogios sobre Carmena. “Madre mía, cómo te echamos de menos, Manuela”, ha exclamado Maestre, que ha dicho haber aprendido mucho de la forma de hacer política de Carmena, más “como un espacio de encuentro” que como una “lucha entre unos y otros”. Con el mismo modo celebratorio, García ha señalado: “He empezado a escribir adjetivos sobre Manuela y se me ha quedado corto el folio”.

Residencias para mayores independientes

La presencia de Carmena, de 79 años, se explicaba también por el tema del acto, el proyecto de Más Madrid para construir hasta 100 residencias para mayores que desechen el modelo actual de internamiento y apuesten por permitir la vida comunitaria e independiente, según explicó la portavoz adjunta del grupo municipal y miembro de la candidatura de Maestre, Cuca Sánchez. Serían, en el caso de Moratalaz, viviendas de unos 45 metros cuadrados con acceso a cocina, construidas en una parcela integrada en una plaza en la malla urbana.

La buena política no es la de Twitter ni la del zasca ni la política de la descalificación

Otro veterano de la política vecinal, Félix López-Rey, que forma parte en la lista de Maestre para las elecciones de mayo, ha recalcado la importancia de que las residencias estén cerca de los barrios y no supongan “aparcar en vida” a los mayores lejos de donde hayan residido la mayor parte de su vida. El dirigente vecinal viene impulsando un proyecto análogo de apartamentos para mayores en Orcasitas. “Pretendemos hacer unos edificios donde haya una plaza donde haya restaurantes y bares, donde nuestros nietos pueden ir con las chavalas allí a tomarse algo y a la vez pasar a ver a su abuelo y no estar en un lugar lúgubre”, ha descrito.

Apenas hubo menciones a los rivales políticos durante el acto, en línea con el tono propositivo por el que apuesta ahora Más Madrid. “La buena política no es la de Twitter ni la del zasca ni la política de la descalificación; es la que respeta a las personas y potencia todas sus capacidades”, ha opinado Maestre, que ha defendido que el trabajo sordo de Más Madrid en la oposición ha llevado a la formación a tener un proyecto para gobernar. Terminó García transformando el lema de mayo del 68 para explicar el fondo de su propuesta, quizás menos poética: de “seamos realistas, pidamos lo imposible” a “seamos soñadores, hagamos lo posible”.