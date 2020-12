Casado exige Sánchez una respuesta "firme y rápida" para evitar que la cepa de Reino Unido llegue a España

Le pide "dar la cara" y dice que "sorprende" que siga sin concretar medidas cuando "solo hoy habrá 200 vuelos entre Reino Unido y España"

TARRAGONA, 21 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, una respuesta "firme" y "rápida" para evitar que la nueva cepa de Covid de Reino Unido llegue a España como, según ha dicho, han hecho otros países europeos porque "la situación es grave". A su entender, el Gobierno debe "dar la cara" y asumir su "responsabilidad" pero "está llegando tarde siempre y echando la culpa a los demás".

En su visita al Instituto Catalán de Investigación Científica junto al presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, Casado ha afirmado que ahora se debe "dar tranquilidad a los ciudadanos" y "los poderes públicos deben coordinar una respuesta firme, rápida y eficaz ante este tipo de informaciones". Sin embargo, se ha quejado de que eso no lo están "viendo a nivel nacional".

Tras destacar que más de una docena de países "han impuesto limitaciones a la movilidad con el Reino Unido" y que "solo hoy va a haber 200 vuelos" entre ese país y España, ha subrayado que "sorprende" que el Ejecutivo aún no haya "concretado" cuáles son las medidas que va a poner en marcha "para evitar que la mutación del coronavirus que se está dando en Gran Bretaña llegue a España".

"¿PARA QUÉ ESTÁ EL GOBIERNO?"

Casado ha señalado que el Gobierno llega "siempre tarde" y ha afirmado que estos meses ha delegado en las comunidades autónomas "la movilidad interna" dentro del país y ahora "delega en la UE la movilidad internacional". "¿Entonces para qué está el Gobierno?", se ha preguntado.

En este sentido, ha recalcado que "de nada sirve esa actitud bipolar, o ciclotímica o espasmódica" en la que el Gobierno "a veces aglutina todas las competencias" para actuar pero "otras veces se declara completamente ausente de sus responsabilidades".

Por eso, el presidente de los 'populares' ha emplazado al jefe del Ejecutivo a "dar la cara" y asumir su "responsabilidad" porque es el que tiene la competencia en materia de pandemias, según la ley de 2011. Por eso, le ha emplazado a lanzar un "mensaje de certidumbre".

VE "INSUFICIENTE" LAS PRUEBAS PCR

Preguntado entonces si el PP es partidario de cerrar las fronteras con Reino Unido, Casado ha indicado que ha sido "prudente" en sus declaraciones hasta ahora porque el Gobierno es el que tiene los datos y debe tomar las medidas porque "la situación es grave", según las informaciones que se están conociendo.

En este sentido, Casado ha señalado que decir que se van a hacer PCR en los aeropuertos es "insuficiente" pero "no por la medida en cuestión" sino porque "no se está cumpliendo". "Lo que pido es que haya un plan eficaz", ha demandado, para señalar que hasta ahora ha visto "demasiadas mentiras e incompetencia" en la gestión de la pandemia.

El presidente del PP ha reprochado al jefe del Ejecutivo que solo salga ante la opinión pública para anunciar la llegada de vacunas a España y no lo haga ante el aumento de los contagios, las restricciones a sectores económicos fundamentales o la situación en el Reino Unido.

"NO PUEDE HABER 17 NAVIDADES DISTINTAS"

Tras asegurar que España ya registró los peores datos en la primera ola y añadir que ahora no les puede "pillar" otra vez, ha emplazado también al Gobierno a marcar limitaciones globales ante las fiestas navideñas porque "no puede haber 17 Navidades distintas".

En este sentido, ha dicho que el Gobierno no solo pueda aparecer para "las buenas noticias" porque "también hay que dar la cara cuando están creciendo los contagios, hay un problema con Reino Unido o hay comunidades como Cataluña que han tenido que imponer nuevas restricciones".

En el caso de Cataluña, el presidente del PP ha solicitado a la Generalitat que no "demonice" sectores concretos de la economía y que se intente paliar la situación que atraviesan con medidas responsables. Según ha añadido, otras autonomías han realizado cierres "más quirúrgicos, por zonas" y se debe apostar por esa "solución", con medidas "responsables" y "eficaces" para que "el paro no siga creciendoo y las empresas no sigan cerrando".

PACTO DE ESTADO EN INVESTIGACIÓN

Tras visitar el Instituto Catalán de Investigación Científica en Tarragona, ha reclamado al Gobierno que acepte su propuesta para alcanzar un pacto de Estado para destinar el 2% del PIB a la investigación porque con la pandemia están viendo que es "urgente" y "fundamental".

"La mano del PP sigue tendida. Espero que el Gobierno en un plazo breve conteste y diga sí", ha manifestado, en relación a esta propuesta que, según ha dicho, se incluiría en el Plan Cajal que ya puso encima de la mesa su partido este verano.

Casado considera que tienen que ser "ambiciosos" y "soñar ya que España tiene que tener un Premio Nobel de Medicina, de Física o de Química en los próximos años". "Son metas que deberían ser posibles si los poderes públicos hicieran lo que tienen que hacer", ha apostillado.