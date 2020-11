Casado reivindica el Estado de las autonomías para hacer oposición a un Gobierno "contrario a los intereses de los españoles"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha reivindicado este lunes el papel de las comunidades autónomas gobernadas por su formación política como herramienta de oposición al Gobierno progresista, especialmente ante la nueva ley educativa a la que el PP pretende hacer frente desde sus ejecutivos autonómicos. "Cuando defendemos el Estado autonómico es para esto", ha sentenciado Casado en una entrevista en la Cadena Cope, sobre todo "cuando hay un Gobierno contrario a los intereses de los españoles".

Además de las movilizaciones en las calles y los recursos ante los tribunales, el PP tiene previsto intentar desactivar la nueva legislación educativa, la llamada Ley Celaá –por el apellido de la ministra del ramo, Isabel Celaá– legislando en sus comunidades autónomas. Casado ha recordado la estrategia que siguió su partido frente a la anterior ley educativa aprobada por el PSOE en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando desde las comunidades que gobernaban los populares hicieron "leyes de autoridad del profesorado", de "refuerzo de educación rural" o impulsaron el trilingüismo, como en Galicia.

Casado, además, ha insistido en que la nueva ley educativa "durará solo lo que dure este Gobierno" porque si alguna vez logra llegar a la Moncloa una de sus primeras iniciativas será la derogación de dicha normativa que el PP insiste en que va "en contra de la libertad".

Para el líder del PP, "la gestión sanitaria está siendo un desastre" por parte del Gobierno. Además, Casado ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la comparecencia del domingo en la que detalló el plan de vacunación frente al coronavuros. A su juicio, Sánchez contó "mentiras", trató de "vender humo" y "no tiene ningún tipo de moral".

"El fin no justifica los socios", ha añadido Casado en alusión a un posible acuerdo con EH Bildu –negado por el PSOE– que se ha mostrado dispuesto a apoyar los Presupuestos Generales del Estado. "Los escaños de una formación que no condena 850 asesinatos no son los mismos que los de PP y Ciudadanos", ha zanjado.