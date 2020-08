Casado: "Gracias por todo, Cayetana, puedes contar conmigo para lo que quieras"

El líder del PP, Pablo Casado, trata de zanjar lo antes posible la polvareda que ha levantado la destitución de la portavoz parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo. Lo ha hecho este jueves en una reunión con la Junta Directiva Nacional por videoconferencia -ningún barón ha asistido al encuentro en Génova, 13- y sin rueda de prensa posterior en la que ha dedicado unas breves palabras a la todavía diputada por Barcelona. "Gracias por todo, Cayetana. Esta siempre será tu casa y puedes contar conmigo para lo que quieras". En el encuentro se ha refrendado también el nombramiento de Cuca Gamarra, exalcadesa de Logroño, como nueva portavoz del Congreso y del regidor de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, como portavoz nacional del partido.

Casado no ha entrado, en público, a los duros ataques de la que fue su apuesta personal para la portavocía del Congreso pese a la oposición de los barones. "El señor Casado considera que mi concepción de la libertad es incompatible con su autoridad. Es una visión de su autoridad que no comparto", dijo Álvarez de Toledo en una extensa comparecencia que ha sofocado al PP en pleno mes de agosto. El partido aún se recupera del shock que supuso ver cómo la ex número uno en el Congreso desmontaba al que antes era su "presidente" y ahora es simplemente "el señor Casado".

Tras la salida de Álvarez de Toledo, el líder nacional ha optado por el silencio aunque su entorno ha afeado en filtraciones a los medios de comunicación el tono de la todavía diputada por Barcelona por "poco elegante" y ha deslizado que en su destitución pesaron las críticas al exilio del rey a Emiratos Árabes, recogidas en una entrevista publicada el pasado domingo por el diario El País que Casado consideró un ataque "a su autoridad", según declaró Álvarez de Toledo. La exportavoz mantiene el escaño y ha dejado en el aire su futuro en el Congreso y en el partido.

"No comento conversaciones privadas", decía frente a los micrófonos Andrea Levy, número dos del Ayuntamiento de Madrid, a su llegada a Génova. Nadie en el PP, salvo excepciones como Esperanza Aguirre, lamentaron la marcha de la portavoz parlamentaria.

El movimiento, por el contrario, ha sido avalado -si no empujado- por los barones de la formación y despeja el camino para recomponer las relaciones con el líder. En público, los líderes autonómicos del PP han restado importancia giro de timón en la cúpula del partido. Alberto Núñez Feijóo enmarcó el "cambio", así se refirió a la destitución, como una decisión que entra dentro del funcionamiento normal de los partidos políticos que entra dentro de las "competencias" del presidente. "Le corresponde a él explicar la motivación", dijo.

En declaraciones a La Razón, el presidente murciano, Fernando López Miras, considera que la decisión ha sido "muy acertada". "El presidente toma sus decisiones basándose en las personas y en la búsqueda de soluciones, no cediendo ante lo que digan otras formaciones políticas". El alcalde de Madrid, recién ascendido, considera que se abre "otra etapa" y que Cuca Gamarra es una "persona más adecuada".

Casado reúne este jueves de agosto a los suyos para comenzar a dibujar las líneas generales de la estrategia política para el curso que viene, que pasa por apartar a los perfiles más ideológicos y centrarse en la "gestión".