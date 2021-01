Casado urge a Illa a dejar Sanidad y pide al Gobierno que se centre en repartir vacunas para salvar vidas

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido este lunes al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que deje este cargo tras ser designado candidato del PSC para las elecciones en Cataluña de febrero y que el Gobierno se centre en el reparto de las vacunas contra la covid-19 para "salvar vidas y no en hacer campaña".

En un acto junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el líder del PP ha respondido a los medios con un 'sí' al ser preguntado si Salvador Illa debe dejar el Ministerio de Sanidad, tal y como han pedido otros partidos de la oposición e incluso Unidas Podemos, que gobierna junto al PSOE.

Tras pedir "equidad y eficacia" en el reparto de las vacunas, como previamente había hecho Ayuso, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que "esté en lo que tiene que estar, en salvar vidas y no en hacer campaña". Ambos dirigentes del PP han participado en un acto previo al día de Reyes de la asociación 'Ni un niño sin juguetes'.

ALMEIDA: "MINISTRO A TIEMPO PARTIDO"

Previamente, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también ha instado a Salvador Illa a que dimita tras ser candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat. "No se puede ser ministro de Sanidad y candidato a tiempo partido", ha sostenido en declaraciones a los medios de comunicación tras aludir a una tercera ola y el comienzo del proceso de vacunación.

"No se puede utilizar un cargo como el de ministro de Sanidad para promocionarse como candidato a la Presidencia de la Generalitat", ha continuado Almeida, que ha valorado la salida de Illa como una cuestión de sentido común. "Su permanencia lo único que implica es que quiere la promoción para aumentar su expectativa de voto", ha manifestado.

Almeida se ha sorprendido de que Illa, "en un ejercicio de honradez", no haya presentado aún su dimisión. El también portavoz del PP considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no cree que el ministro estuviera realizando una gran labor" porque, si así fuera, le mantendría en el cargo y no lo mandaría a Cataluña.