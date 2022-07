El CGPJ concluye que el magistrado que comparó al PCE con los nazis no incurrió en “desconsideración”

El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechaza que el presidente del Tribunal de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, incurriera en infracción alguna recogida en la LEY cuando en una entrevista al Diario de Burgos comparó al PCE con los nazis, en alusión a la participación de Unidas Podemos en el Gobierno de la nación.

Esta figura del CGPJ, una suerte de fiscal para las infracciones disciplinarias de los jueces, analiza las denuncias de la vocal progresista Concepción Sáez y de la Asociación Abogadas y abogados de Izquierdas y concluye el magistrado está amparado por la libertad de expresión y que no utilizó su cargo para incurrir en “desconsideración grave y objetiva a los ciudadanos” cuando se refirió al Partido Comunista de España, organización que ha tenido y mantiene miles de afiliados en democracia.

Según el Promotor de la Acción Disciplinaria, Concepción no cometió “un exceso dentro de las facultades que su condición de autoridad le otorgan”, ni en el ámbito jurisdiccional ni en el gubernativo, ni lo hizo “exteriorizando la condición de autoridad”, pese a ser entrevistado en razón de su cargo de presidente del TSJ de Castilla y León.

“La conducta enjuiciada no encuentra tampoco encaje típico en esta falta disciplinaria [artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial], pues las opiniones vertidas en la entrevista ni se circunscriben en una relación personal y directa con los ciudadanos, ni cabe disciplinariamente presumir que esa opinión genérica sobre un partido político constituya una desconsideración grave y objetiva a los ciudadanos en los términos que exige el tipo disciplinario anunciado”, concluye Santiago Senent Martínez, promotor de la Acción Disciplinaria.

La propuesta de archivo tiene que pasar ahora por la Comisión Disciplinaria del CGPJ, que ya rechazó archivar otra denuncia contra Concepción por declaraciones similares. De hecho, Diario de Burgos preguntó Concepción por unas declaraciones anteriores, motivo de la primera investigación disciplinaria. En una televisión local había asegurado que la presencia de Podemos en el Gobierno ponía “en solfa la democracia”.

Cuando el periódico le preguntó si lo seguía pensando, el presidente del TSJ de Castilla y León afirmó: “No lo digo yo, lo dice la historia. El comunismo ha generado más de 110 millones de muertos en los países en los que ha tenido algún tipo de influencia desde la revolución soviética de 1917; y los derechos y libertades de la gente han tenido un menoscabo importante allá donde ha gobernado (...) ”. Al comentar el entrevistador que Podemos es legal y concurre con normalidad a las elecciones, el juez replicó: “También el Partido Nacional Socialista llegó al poder por las urnas en Alemania en 1933, y no hay que recordar las consecuencias que acarreó su victoria”.

Senent explica que tampoco se le puede aplicar a Concepción una conducta reiterada porque la primera denuncia por las declaraciones en la televisión local fueron archivadas por lo que el juez no puede ser considerado reincidente. “Resulta que las manifestaciones no contienen los elementos del artículo 418.3 de la LOPJ, toda vez que no formula censura ni felicitación a ninguna autoridad o funcionario en concreto; no llega a concretarse en ningún acto, sino que se limita a expresar una opinión de carácter personal; y a pesar de ser conocida su condición de magistrado, no consta la invocación de dicha condición en el sentido de servirse de la misma, tal y como exige el tipo”, añade la resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es.